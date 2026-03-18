“文菜”杉咲花&“ゆきお”成田凌、互いの決意 『冬のなんかさ、春のなんかね』第9話あらすじ
俳優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜 後10：00）の第9話が、きょう18日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面カット】カワイイ…何かを考え込む杉咲花
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
■第9話あらすじ
発熱した文菜から連絡を受けて、部屋を訪れた山田（内堀太郎）。しかし、文菜が山田を呼んだのは、恋人のゆきお（成田凌）ときちんと向き合ってみたい、そしてもう2人で会うのをやめたい、という決意を伝えるためだった。
文菜が寝たあともしばらく部屋にいた山田のもとに、心配した小太郎（岡山天音）も駆けつけてくる。偶然鉢合わせてしまった初対面の2人は、ともに文菜の彼氏だと勘違いし、一刻も早くこの場から去ろうとするが…。持ち合わせた情報だけを頼りにズレたコントのような会話劇が繰り広げられる。
数日後、文菜はエンちゃんと行きつけの喫茶店・イスニキャクにいた。文菜は、病み上がりでラーメン屋に行った際の話をする。酔っ払った上司らしき人が一番若い社員をいびっているのを見かねて、文菜が注意をしたというのだ。その話を聞いた店員のジョーさん（芹澤興人）は「一時の、その場限りの優しさってものすごく難しいよね」「二つあるよね、優しさって。今この瞬間の優しさと。長い目で見た時の優しさと」と語る。そこには優しさについて静かに考える文菜の姿が映し出されていた。
旅館での約束通り、マフラーを編む日々を過ごす文菜。そんな中、クリスマスイブにゆきおと買った椅子が届く。同じ頃、ゆきおの家にも椅子が届くが、そこには紗枝（久保史緒里）の姿が。ゆきおがつくったカルボナーラを一緒に食べる2人。文菜がマフラーを編みながらゆきおとの関係性について考え続ける中、ゆきおはゆきおである決断を下そうとしていた…。
マフラーが完成して迎えたゆきおの誕生日、2人は初めて出会ったコインランドリーで待ち合わせをする。「私、冬の晴れた日が一番好き」と言う文菜に対して、ゆきおは「冬？もう3月だよ」と微笑み返す。同じ日でも別の捉え方をする2人の様子がどこか切なさを感じさせる。笑いと切なさが合わさる今泉監督ならではの空気感、そして文菜の恋が迎える結末に注目だ。
【場面カット】カワイイ…何かを考え込む杉咲花
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
発熱した文菜から連絡を受けて、部屋を訪れた山田（内堀太郎）。しかし、文菜が山田を呼んだのは、恋人のゆきお（成田凌）ときちんと向き合ってみたい、そしてもう2人で会うのをやめたい、という決意を伝えるためだった。
文菜が寝たあともしばらく部屋にいた山田のもとに、心配した小太郎（岡山天音）も駆けつけてくる。偶然鉢合わせてしまった初対面の2人は、ともに文菜の彼氏だと勘違いし、一刻も早くこの場から去ろうとするが…。持ち合わせた情報だけを頼りにズレたコントのような会話劇が繰り広げられる。
数日後、文菜はエンちゃんと行きつけの喫茶店・イスニキャクにいた。文菜は、病み上がりでラーメン屋に行った際の話をする。酔っ払った上司らしき人が一番若い社員をいびっているのを見かねて、文菜が注意をしたというのだ。その話を聞いた店員のジョーさん（芹澤興人）は「一時の、その場限りの優しさってものすごく難しいよね」「二つあるよね、優しさって。今この瞬間の優しさと。長い目で見た時の優しさと」と語る。そこには優しさについて静かに考える文菜の姿が映し出されていた。
旅館での約束通り、マフラーを編む日々を過ごす文菜。そんな中、クリスマスイブにゆきおと買った椅子が届く。同じ頃、ゆきおの家にも椅子が届くが、そこには紗枝（久保史緒里）の姿が。ゆきおがつくったカルボナーラを一緒に食べる2人。文菜がマフラーを編みながらゆきおとの関係性について考え続ける中、ゆきおはゆきおである決断を下そうとしていた…。
マフラーが完成して迎えたゆきおの誕生日、2人は初めて出会ったコインランドリーで待ち合わせをする。「私、冬の晴れた日が一番好き」と言う文菜に対して、ゆきおは「冬？もう3月だよ」と微笑み返す。同じ日でも別の捉え方をする2人の様子がどこか切なさを感じさせる。笑いと切なさが合わさる今泉監督ならではの空気感、そして文菜の恋が迎える結末に注目だ。