世界的ヒット番組『THE FLOOR』、日本版参加者32人公開 世界的アスリート、芸人、俳優、アイドルも
28日放送の日本テレビ系『THE FLOOR』（後7：00〜後9：54）の出演者32人全員が18日、発表された。
【写真】超豪華！日本版『THE FLOOR』出演者
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
宇梶剛士、江村美咲、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優子、尾上右近、王林、
片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代、クロちゃん（安田大サーカス）、黒田みゆ、小手伸也、近藤春菜（ハリセンボン）、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、鈴木亜美、曽野舜太（M!LK）、陣（THE RAMPAGE）、登坂絵莉、中岡創一（ロッチ）、長谷川雅紀（錦鯉）、那須川天心、みなみかわ、村重杏奈、森迫永依、森田哲矢（さらば青春の光）、柳原可奈子、横尾渉（Kis-My-Ft2）、吉田沙保里（※50音順）が出演する。
1対1の真剣勝負が連続する中、予想外のジャンルと衝撃の逆転劇が次々と生まれる。最初の戦いは、片寄涼太（GENERATIONS）VS那須川天心。アーティストとプロボクサーというまったく異なるフィールドで活躍する2人が、知識勝負で相まみえる。対決ジャンルは「夏」。しかし、幕開けからまさかの展開が訪れ、波乱のスタートになる。
女子レスリング界をけん引してきた吉田沙保里と、リオ五輪金メダリスト・登坂絵莉の先輩後輩対決が実現。勝負ジャンルは意外すぎる「3時のおやつ」。最強アスリート2人が、かわいすぎるテーマで火花を散らす。
元日向坂46キャプテン・佐々木久美と、何が飛び出すかわからないクロちゃんの対決ジャンルは「お笑い芸人」。お笑い好きの佐々木が優位に立つのか、それとも芸人クロちゃんが意地を見せるのか。予測不能の展開の中、2人が真っ向勝負に臨む。
歌手・鈴木亜美と、さらば青春の光・森田哲はが「お寿司」で真剣勝負。一刻千金のスピード感あふれる戦いの中で、一瞬の判断が命運を分ける。一進一退の攻防の末、思わぬ逆転劇も展開される。
【写真】超豪華！日本版『THE FLOOR』出演者
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代、クロちゃん（安田大サーカス）、黒田みゆ、小手伸也、近藤春菜（ハリセンボン）、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、鈴木亜美、曽野舜太（M!LK）、陣（THE RAMPAGE）、登坂絵莉、中岡創一（ロッチ）、長谷川雅紀（錦鯉）、那須川天心、みなみかわ、村重杏奈、森迫永依、森田哲矢（さらば青春の光）、柳原可奈子、横尾渉（Kis-My-Ft2）、吉田沙保里（※50音順）が出演する。
1対1の真剣勝負が連続する中、予想外のジャンルと衝撃の逆転劇が次々と生まれる。最初の戦いは、片寄涼太（GENERATIONS）VS那須川天心。アーティストとプロボクサーというまったく異なるフィールドで活躍する2人が、知識勝負で相まみえる。対決ジャンルは「夏」。しかし、幕開けからまさかの展開が訪れ、波乱のスタートになる。
女子レスリング界をけん引してきた吉田沙保里と、リオ五輪金メダリスト・登坂絵莉の先輩後輩対決が実現。勝負ジャンルは意外すぎる「3時のおやつ」。最強アスリート2人が、かわいすぎるテーマで火花を散らす。
元日向坂46キャプテン・佐々木久美と、何が飛び出すかわからないクロちゃんの対決ジャンルは「お笑い芸人」。お笑い好きの佐々木が優位に立つのか、それとも芸人クロちゃんが意地を見せるのか。予測不能の展開の中、2人が真っ向勝負に臨む。
歌手・鈴木亜美と、さらば青春の光・森田哲はが「お寿司」で真剣勝負。一刻千金のスピード感あふれる戦いの中で、一瞬の判断が命運を分ける。一進一退の攻防の末、思わぬ逆転劇も展開される。