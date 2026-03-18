ACEes浮所飛貴、“静岡クイズ”で大健闘 タイムマシーン3号・山本に泣かされる？「最低です！」
お笑いコンビ・千鳥、かまいたちがMCを務める、18日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）は、俳優の芳根京子、ACEes(浮所飛貴、深田竜生、佐藤龍我)らをゲストに迎え、「日本全国早押しクイズスペシャル静岡編」を放送する。
【番組カット】引退宣言？ノブをみて大笑いする大悟
今回の早押しクイズは“静岡”がテーマということで、浮所が「僕、出身が静岡県の」と言い出し、スタジオ中の興味を引き付けるも、「隣の愛知県なんです」といきなりボケてみせる。
クイズは「日本一渡るのが難しいと言われる踏切、その理由は？」という静岡ローカルな問題や、「静岡で誕生し、百万本を売り上げたミリオンセラーグッズは？」など、静岡にまつわるさまざまなジャンルから出題。タイムマシーン3号・関は“サウナの聖地”と呼ばれ全国各地からサウナ好きが訪れる「サウナしきじ」でロケを決行。そこで見つけた問題「ほかのサウナではなかなかできないことは？」のほか、しきじの魅力をたっぷりと紹介する。
創部わずか4年目で「高校生クイズ」に優勝した県内屈指の進学校・沼津東高校クイズ研究部が考えた問題も。白熱のクイズ合戦の中、答えがわかっていたにもかかわらず、タイムマシーン3号・山本に先に正解された浮所が「最低です！」とクレーム。すると、ほかの出演者たちも「ひどい」「辛いな、大丈夫か」と浮所に味方。浮所も泣いているような仕草を見せるなど、芸人たちと連携プレーで山本をイジりはじめる。
その山本が配達員に扮して出題するクイズコーナー「シロネコヤマモト宅配便」でも、スベり倒す山本をイジる恒例の流れになるも、ノブが山本とボケがかぶってしまい大ショック。まさかの引退宣言が飛び出す。
また、クイズの中には、全員が目を輝かせてくぎ付けになる「静岡の工場クイズ」が。全国シェア80％を誇るあるモノを作っているその工場では、働いている人たちから「小学生の頃から勤めたいと思っていた」などの喜びの声が続々。さらに、その工場の制服に全員大興奮となる。
ほかのクイズでもボケまくる芸人たちに対して、芳根がつられて見当はずれな回答をしてしまう場面も。ACEesは負けじとおもしろ回答を連発。天然キャラの浮所は、問題文からある答えを連想すると、そのまさかの発想に芸人たちから「すごいよ」とビックリされる。エンディングではそんな大健闘の感想を語る。
【番組カット】引退宣言？ノブをみて大笑いする大悟
今回の早押しクイズは“静岡”がテーマということで、浮所が「僕、出身が静岡県の」と言い出し、スタジオ中の興味を引き付けるも、「隣の愛知県なんです」といきなりボケてみせる。
創部わずか4年目で「高校生クイズ」に優勝した県内屈指の進学校・沼津東高校クイズ研究部が考えた問題も。白熱のクイズ合戦の中、答えがわかっていたにもかかわらず、タイムマシーン3号・山本に先に正解された浮所が「最低です！」とクレーム。すると、ほかの出演者たちも「ひどい」「辛いな、大丈夫か」と浮所に味方。浮所も泣いているような仕草を見せるなど、芸人たちと連携プレーで山本をイジりはじめる。
その山本が配達員に扮して出題するクイズコーナー「シロネコヤマモト宅配便」でも、スベり倒す山本をイジる恒例の流れになるも、ノブが山本とボケがかぶってしまい大ショック。まさかの引退宣言が飛び出す。
また、クイズの中には、全員が目を輝かせてくぎ付けになる「静岡の工場クイズ」が。全国シェア80％を誇るあるモノを作っているその工場では、働いている人たちから「小学生の頃から勤めたいと思っていた」などの喜びの声が続々。さらに、その工場の制服に全員大興奮となる。
ほかのクイズでもボケまくる芸人たちに対して、芳根がつられて見当はずれな回答をしてしまう場面も。ACEesは負けじとおもしろ回答を連発。天然キャラの浮所は、問題文からある答えを連想すると、そのまさかの発想に芸人たちから「すごいよ」とビックリされる。エンディングではそんな大健闘の感想を語る。