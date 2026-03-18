織田裕二主演『踊る大捜査線 N.E.W.』公開日決定 29年の時を超え“2人の青島”が共鳴する最新ビジュアル解禁
社会現象を巻き起こした人気シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』（読み：エヌ・イー・ダブリュー）の公開日が9月18日に決定し、あわせて最新ビジュアルが解禁された。
【画像】解禁となった場面写真がもう一枚
1997年の連続ドラマ放送開始以来、警察内部の縦割り社会や人間模様をリアルに描き、従来の刑事ドラマの枠を超えた作品として人気を博した『踊る大捜査線』シリーズ。1998年公開の劇場版第1作は興行収入100億円を突破し、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は173.5億円を記録するなど、邦画実写の金字塔として長年語り継がれてきた。
シリーズは2024年に“踊るプロジェクト”として再始動。プロデューサーの亀山千広、脚本の君塚良一、監督の本広克行という黄金タッグが再集結し、映画『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』の2部作が公開され、大ヒットを記録した。さらに『室井慎次 生き続ける者』のエンドクレジット後には、主人公・青島俊作（織田裕二）がサプライズ登場し、新作への期待が高まっていた。
最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』では、“NEXT. EVOLUTION. WORLD.”を意味するタイトルのもと、室井から託された思いを胸に青島の新たな物語が描かれる。
今回解禁されたビジュアルは、シリーズの数々のポスターを彩ってきた、「赤」と「白」を基調としたデザイン。最新作のビジュアルを鮮烈に彩る。1997年と2026年、29年の時を超えて“2人の青島俊作”が並び立つ印象的なデザイン。トレードマークの“青島コート”に身を包んだ現在の青島からは、長年の刑事生活で培われた風格が漂う一方、若き日の青島と変わらぬ強いまなざしが物語の新たな始まりを予感させる。
また、本作は昨年10月に新宿での大規模ロケから撮影がスタート。約400人のエキストラに追われながら疾走する迫力のシーンが話題となり、シリーズの再始動に日本中から注目が集まっている。
3月18日は、1997年放送のテレビドラマ最終話「青島刑事よ永遠に」の放送日でもあり、シリーズの原点を象徴する記念日。公開まで半年となった今、新たな“踊る”の幕開けに期待が高まっている。
【画像】解禁となった場面写真がもう一枚
1997年の連続ドラマ放送開始以来、警察内部の縦割り社会や人間模様をリアルに描き、従来の刑事ドラマの枠を超えた作品として人気を博した『踊る大捜査線』シリーズ。1998年公開の劇場版第1作は興行収入100億円を突破し、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は173.5億円を記録するなど、邦画実写の金字塔として長年語り継がれてきた。
最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』では、“NEXT. EVOLUTION. WORLD.”を意味するタイトルのもと、室井から託された思いを胸に青島の新たな物語が描かれる。
今回解禁されたビジュアルは、シリーズの数々のポスターを彩ってきた、「赤」と「白」を基調としたデザイン。最新作のビジュアルを鮮烈に彩る。1997年と2026年、29年の時を超えて“2人の青島俊作”が並び立つ印象的なデザイン。トレードマークの“青島コート”に身を包んだ現在の青島からは、長年の刑事生活で培われた風格が漂う一方、若き日の青島と変わらぬ強いまなざしが物語の新たな始まりを予感させる。
また、本作は昨年10月に新宿での大規模ロケから撮影がスタート。約400人のエキストラに追われながら疾走する迫力のシーンが話題となり、シリーズの再始動に日本中から注目が集まっている。
3月18日は、1997年放送のテレビドラマ最終話「青島刑事よ永遠に」の放送日でもあり、シリーズの原点を象徴する記念日。公開まで半年となった今、新たな“踊る”の幕開けに期待が高まっている。