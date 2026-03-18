最強の“個”が結集した躍進 ベネズエラナインが抱えていた不安と葛藤「政治的な発言すれば、家族が危険にさらされるかもしれない」【WBC】
躍進を続け、決勝まで辿り着いたベネズエラ(C)Getty Images
歴史的な勝利まであと一つと迫った。現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、ベネズエラ代表はイタリア代表に4-2で勝利した。2回に2点を先制されながらも1点差に迫った7回に一気呵成の攻撃で逆転。鮮やかな野球で、史上初の決勝進出を決めた。
【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり
投打でパワーを利した野球で激闘を勝ち上がってきた。ロナルド・アクーニャJr.やルイス・アラエス、サルバドール・ぺレス、ウィルソンとウィリアムのコントレラス兄弟などメジャーリーグ屈指のタレント陣が集結。もともと地力のあったチームだが、今大会はオマール・ロペス監督の下で抜群の“個”が見事にケミストリーを起こし、快進撃へと結びつけた。
その躍進の裏にあるのは、複雑を極める国内情勢だ。大会前の今年1月には米国が軍事攻撃を決行し、首都カラカスなどで戦火が広がった。
そのほとんどがアメリカに身を置く選手たちにも政治情勢に対する厳しい追及が待っていた。1次ラウンドのイスラエル戦を前にした会見では、オマール・ロペス監督が「学校で政治や外交を学んだことはありません。我々は誰の支持もしていません」と切り出し、「お願いなので、母国で起きている政治状況について質問しないでくれ」と異例の要求をする事態となっていた。
開幕当初のチーム状況を伝えた米スポーツ専門局『ESPN』によれば、選手たちの中には、「政治的な発言すれば、友人や家族が危険にさらされるかもしれない」と恐れる者も少なくなかったという。この時の彼らが抱えていたプレッシャーが相当なものだったのは想像に難くない。
政治に関する質問攻めに、誰もが複雑な想いを抱えていた。それでもベネズエラナインは故郷のために戦った。そうして、準々決勝では日本を、準決勝ではイタリアをのみ込み、ついには決勝まで辿り着いた。
英雄とも言える快進撃は、明るい話題の乏しかったベネズエラの人々の希望の光ともなっている。『ESPN』の取材に応じたアルマン・マルカーノさんは、切実な想いを打ち明けている。
「スポーツは、政治的な問題や悲劇の数々を忘れさせてくれる。これこそが私たちを一つにしてくれるんだと思う」
日本でも連日のように話題となっているベネズエラ。その強さの裏には、野球を愛する人たちのさまざまな想いがある。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]