ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が17日にインスタグラムを更新。ミニワンピ姿を投稿した。

竹中アナは「華華天国#雑草 今日のテーマは『思わず声が出た』」と自身の出演するラジオ番組のテーマを発表し、近影を投稿した。

竹中アナは胸元がV字に開いたニットワンピースを着用。「スイカップ」が強調されるとともに、ミニ丈ワンピースで美脚を披露した。

また、続いての投稿では動画で番組をPRし「今日もラジコで14時半から華華天国で検索!」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「美人！」「かなりの露出で ウッて声出ました」「美脚」「思わず、ため息がでた」とコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。