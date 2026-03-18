「令和の愛人」と称されるグラビアアイドル真島なおみ（28）が17日、自身のインスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「本日レベル28になりました」とカルバン・クラインのグレーのランジェリーにデニムをコーディネートした姿でピースサインを送るショットなどを投稿。「いつも応援してくれてありがとうございます 28歳の真島なおみもよろしくね！」とメッセージをつづった。

さらに「マミーからは昨夜から3回にわたり！お誕生日メッセージをもらい（笑）お父さんも今朝おめでとうラインを絵文字たくさんでくれました 2人が出逢ってなかったら私はいないから これからも末長く仲良く暮らしていてほしいですすくすくこれからも育つぞ〜」と両親への感謝の気持ちも記した。

また、別の投稿ではピンクのノンショルダーランジェリー姿や、黒のランジェリー姿もアップ。さらに音楽ユニット「OTOBAKO」のライブ衣装も「赤色のドレスにしてみました 似合ってる...？」と問いかけ、胸元が大胆に露出されたデザインのノンショルダードレス姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「さらにセクシーになっちゃって下さい」「美しい天使が舞い降りた」「キレィ〜ッ」「年々美人に」「スタイル抜群」「唇プルプル」「なんかえっちぃ」「えっっっっっろ」「いつ見ても目の保養」「人形のよう」などのコメントが寄せられている。

真島は埼玉県出身。06年からエイベックス・アーティストアカデミーに通って歌やダンスを学び、18年にグラビアデビュー。23年にDJデビュー。同年に1st写真集「Swamped」を発売したほか、週刊プレイボーイ創刊57周年企画「NIPPONグラドル57人」にグラビアニュージェネレーションの1人として掲載。音楽ユニット「OTOBAKO」メンバーとしても活動。趣味はコスメ収集、アニメ＆映画鑑賞。特技は自撮り、ダンス、英語。身長171センチの9頭身ボディー。ラジオ番組で「令和の愛人」と呼ばれたことが話題となり、SNSなどで注目を集めた。