◆ファーム・リーグ 巨人２―４中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の育成外国人・フリアン・ティマ外野手（２１）が３安打の活躍で支配下昇格へ自慢の打撃で猛アピールした。ファーム・リーグの中日戦（Ｇタウン）に「５番・一塁」で先発出場。２回１死、６回１死、８回先頭でいずれも安打で出塁した。開幕から３試合に出場し、計１１打数７安打で打率６割３分６厘、１本塁打、１打点。「自分なりにもいい感じで打席に入れている。オフシーズンに取り組んできたことが結果に出てきている」。引っかける癖を修正したことが好調につながっている。

キャンプ中にはフォームを微調整。ノーステップからすり足に変更し「実際にピッチャー相手だとタイミングが遅れてしまっていた。トライしてみたら良かったので続けている」と試行錯誤を実らせた。今季は大砲候補のダルベックを初め、投打４人の新助っ人が加入。昨季１７本塁打のキャベッジ、守護神・マルティネスらを含め、外国人枠は激しい争いだ。「まずは支配下に上がること。外国人枠に入れるのかはチームや監督が決めることなので、自分の仕事に集中して続けていけるかを考える」。２１歳のドミニカンが、ジャパニーズドリームをつかむため、努力を続けていく。（加藤 翔平）