【経済指標】

【米国】

＊米中古住宅仮契約件数（2月）23:00

結果 1.8％

予想 -0.6％ 前回 -1.0％（-0.8％から修正）（前月比）



【発言・ニュース】

＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.817％（WI：4.824％）

応札倍率 2.76倍（前回：2.36倍）



＊トランプ大統領

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談を延期すると発表した。「会談は再調整する。われわれは中国と協力しており、中国側も問題ないとしている」と述べた。新たな日程は明らかにされていないが、約５－６週間後に開催されるとの見通しを示した。



＊トランプ大統領

トランプ大統領は長年の同盟国を激しく批判。同盟国に支援を要請したが、多くの国は事実上拒否している。トランプ大統領はＳＮＳへの投稿で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）と日本、オーストラリア、韓国の支援は必要としていないと主張。これらの国々はいずれも、米国とイスラエルの軍事作戦への関与を望まない姿勢を示している。



＊リーブス英財務相

リーブス英財務相は、国内の経済成長を押し上げる取り組みの一環として、地方に国税収入の一部を移管させる計画を策定していると明らかにした。



＊ギリシャと欧州、イラン近海の軍事作戦には参加せず

トランプ大統領がホルムズ海峡での航行支援のため、同盟国に艦船の派遣を要求したことについて、ギリシャのミツォタキス首相は１７日、ギリシャと欧州はイラン近海でのいかなる軍事作戦にも参加しないと述べた。



＊イスラエル、イランのラリジャニ氏を殺害

イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のラリジャニ事務局長を殺害したと、イスラエルのカッツ国防相が発表した。ラリジャニ氏の死亡をイランは公式に確認していない。

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