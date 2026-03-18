米１０年債利回り低下 原油高が幾分落ち着いていたことで利回り低下＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 原油高が幾分落ち着いていたことで利回り低下＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）

米2年債 3.667（-0.004）

米10年債 4.197（-0.020）

米30年債 4.841（-0.025）

期待インフレ率 2.387（+0.025）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの下げに転じた。明日のＦＯＭＣの結果発表や、原油高が幾分落ち着いていたことで利回りは低下している。



この日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回った。ただ、それ自体への反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５４）。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.817％（WI：4.824％）

応札倍率 2.76倍（前回：2.36倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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