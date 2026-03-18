4月8日よりテレビ朝日系で放送がスタートする、土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の新キャストとして、優香、横田栄司、田中幸太朗の出演が発表された。

参考：土屋太鳳と佐藤勝利がW主演、井ノ原快彦、北大路欣也が共演 『ボーダレス』4月より放送

『相棒』『特捜9』『刑事7人』など数々の刑事ドラマを生み出してきたテレビ朝日系“水9”枠の新作となる本作は、『踊る大捜査線』（フジテレビ系）、『教場』（フジテレビ系）の君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品。トラックで爆走する捜査本部＝移動捜査課を舞台に、個性溢れる刑事たちの熱い人間ドラマが描かれる。監督は、『刑事7人』などの星野和成、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などの本橋圭太が務める。

複雑化する現代の事件には、複数の地域にまたがる事件も少なくない。このような事件が起きると、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決する。しかしここで生まれるのが、警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが“爆走する捜査本部”＝移動捜査課だ。捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを使って、事件現場へと爆走する移動捜査課。特に捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれている。その縦横無尽に動き回る「一番星」を取り仕切るのが、移動捜査課の7人の刑事たち。性別も経歴も性格もバラバラ、そしてどこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決していく。

移動捜査課に所属するノンキャリアの刑事・仲沢桃子を土屋、移動捜査課に配属されてくる新人刑事・黄沢蕾を佐藤がそれぞれ演じ、チームの一員として、トラックの整備を担当する「メカじい」こと緑川宗一郎役を北大路欣也、そして移動捜査課の課長でチームリーダーの赤瀬則文役を井ノ原快彦が務める。

『TOKYOタクシー』や『警視庁アウトサイダー』（テレビ朝日系）などの優香は、移動捜査課において、桃子と並ぶもう1人の女性刑事・天尾美青を演じる。知的でクールな理論派な美青は、新人刑事の蕾（佐藤勝利）からは「姉さん」と呼んで慕われている。「私自身は割と末っ子気質なので、今回の役は少し新しいチャレンジ」と語る優香。「みんなを引っ張っていく、頼られるような人物でもあり、みんなの気持ちも明るくさせるような人物でもあるので、いろんな顔を出せたらいいなと思っています」と意気込みを語りつつ、「家族のようにチームワークよく、皆さんとできたら」と撮影への期待も膨らませた。

『リア王』や『オセロー』、『リチャード二世』といった舞台を中心に活躍し、NHK連続テレビ小説『あんぱん』にも出演した横田が演じるのは、ニヒルなベテラン刑事の須黒半次。経験豊富な取り調べのプロで、硬軟を使い分けて、さまざまな犯人を落としていく。「実は民放の連続ドラマのレギュラーが初めてで、最初は少し荷が重く感じた」と話す横田。父親がテレビ朝日水曜9時枠のファンだそうで、「今回の出演は親孝行になるかなと思っています」と出演を喜んだ。さらに、演じる須黒は移動捜査課の中でも年長ということもあり、「深みのある文鎮のようなおじさんにしたい」と考えているそうで、「一筋縄ではいかないような人生を歩んできている“匂い”みたいなものを出せると、もっと面白くなるんじゃないかと思っています」と意気込んだ。

そして『H2～君といた日々』（TBS系）、『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）などの田中が演じるのが、捜査本部車のドライバーで、整備を担当する白鳥浩志。「人は噓をつくが、メカは噓をつかない。人は裏切るが、メカは裏切らない。筋肉も裏切らない」が信条で、無口というかほとんど喋らない人物。移動捜査課が郊外で宿泊する時はキャンプを設営し、シェフとして料理をふるまう、多才さも見せる。出演にあたり、「連続ドラマのレギュラーキャストは久々なので、率直にすごくうれしかったです。共演者の皆さんと作り上げていく、という一体感があるのが久しぶりなので、頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです」と話し、「キャラクターの名前を見ていただいてもわかる通り、色分けされていて、ちょっとスーパー戦隊シリーズっぽいところもあるんです」と、田中ならではの視点でのコメントも。実は2003年に放送された『爆竜戦隊アバレンジャー』（テレビ朝日系）で自身が演じていた仲代壬琴／アバレキラーのスーツカラーが白だったことに触れ、「今回の役名も“白鳥”ということで、ちょっと親近感を抱いているんです」と笑っていた。

あわせて、チームメンバー7人のキャラクタービジュアルも公開。仲沢桃子（土屋太鳳）には「生かしてくれたこの命、捜査に捧げなきゃ」、黄沢蕾（佐藤勝利）には、「一番星、なめんなよ！」、須黒半次（横田栄司）には「肌身はなさず退職届」、白鳥浩志（田中幸太朗）には、「料理、整備、運転」、緑川宗一郎（北大路欣也）には「心を無にして耳をすませ。ノイズをよく聞け」、天尾美青（優香）には「姉御肌の天使か…悪魔か…」、そして赤瀬則文（井ノ原快彦）には「現場は複数だが事件は1つだ！」と各ソロショットの横には、そのキャラクターを象徴するような印象的なワードが添えられている。

優香（天尾美青役）コメント企画書、台本を読んだときの感想最初に読んだ時からすごくワクワクしました！ 7人の個性も年齢もバラバラで、それぞれに過去があって…でもそのバラバラな人たちが1つになって事件を解決していくというスタイルが、刑事ドラマすぎず、ちょっとアットホームな感じもして、トラックという狭い空間の中で物語が進行していくというのが、すごくいいなと感じたんです。そして7人のチームワークの良さが徐々に積み重なっていくのが想像できて、それもまたワクワクしました。トラックの中で、というのもとても斬新。どうやって撮るんだろうって気になっています（笑）

演じる天尾美青はどんな人物で、どんな風に演じたいか美青はみんなから「姉さん」って呼ばれるキャラなんですけど、私自身は末っ子気質であまり「姉さん」って言われるタイプではないので、今回の役は少し新しいチャレンジでもあります。みんなを引っ張っていく、頼られるような人物でもあり、みんなの気持ちも明るくさせるような人物でもあるので、いろんな顔を出せたらいいなと思っています。

主演の土屋太鳳、佐藤勝利の印象や今後の撮影で楽しみにしていることお2人とも初めての共演なんですけど、太鳳ちゃんはすごくストイックで真面目な印象。そんな真面目な部分をちょっと崩せるように、楽しんで一緒にできたらいいなと思っています。あと、とても運動神経がいいですよね！ 私はすごく怠けているので、運動のことをいろいろ聞いて、太鳳ちゃんを見習いながら頑張れたらいいな（笑）佐藤勝利さんも先ほどもご挨拶に来てくださって、ちょっとお会いしたんですけど、とても真面目な青年という印象です。ドラマにみんなでおにぎりを食べるシーンが出てくるんですけど、それがすごく美味しそうだし、楽しそうなんです。ちょっとほっこりするシーンになると思うので、そこはとても楽しみ。家族のようにチームワークよく、皆さんとできたらいいなと思っています。

視聴者へのメッセージ刑事ドラマではありますが、そこまでガチガチに刑事ドラマ！というわけではなく、すごく見やすい作品になると思います。一話完結で、それぞれのキャラクターも素敵で面白いので、楽しんで見ていただけると思います。どうぞよろしくお願いします！

横田栄司（須黒半次役）コメント企画書、台本を読んだときの感想 実は民放の連続ドラマのレギュラーが初めてということで、最初は少し荷が重く感じたのですが、やはりテレビ朝日の水曜9時枠というのは自分ももちろん大好きですが、父がとにかく大好きで。リアルタイムはもちろん、再放送でもずっと見ているような父親なので、今回の出演は親孝行になるかなと思ってはいます。企画書をいただいて読んだ時は、“一番星”というトラックの設定にもワクワクしましたし、君塚良一さんが脚本を手掛けられるということで、絶対面白いだろうな、と確信しました。その後、送っていただいた台本を読んだら、1ページ読むごとに「やりたいな」「面白いな」という思いが強くなり、物語にもすごく引き込まれました。

演じる須黒半次はどんな人物で、どんな風に演じたいか須黒は今回のメンバーの中では北大路欣也さん演じる緑川を除くと一番上。いつのまにかそういう年齢になったということで、なるべく落ち着いて演じたいとは思っているのですが…（笑）とにかく君塚さんが書く脚本が面白いので、そこに書かれていることを忠実にやる、そして共演者の皆さんや監督と相談しながら、深みのある文鎮のようなおじさんにしたいな、と考えています。今回の登場人物にはみんなそれぞれにバックグラウンドがあって、一筋縄ではいかないような人生を歩んできている――そういう「匂い」みたいなものを須黒からも出せると、もっと面白くなるんじゃないかと思っています。

主演の土屋太鳳、佐藤勝利の印象や今後の撮影で楽しみにしていること土屋太鳳さんにお会いするのは『下町ロケット』で阿部寛さんの娘役をやっていた頃以来だったので、あまりに印象が変わっていて、とてもいい意味で豹変されていたので、感動しました。佐藤勝利さんはストイックというか、紳士で真面目で、なんというか気品があって、いるだけで空気が凛とするような雰囲気がありますよね。井ノ原快彦さんも含め、すごく温かいメンバーばかりのチームになりそうですし、トラックの中のシーンの撮影なども非常に楽しみです。一番はやはり、共演したことのある役者さんが１人もいないので、そういう新しい出会いや現場でのちょっとした工夫など、そういったことをできるのがとても楽しみです。また、以前、北大路さんにお腹を切って解剖してもらう役をやったことがありまして、その時に「またどこかでお会いしましょう」と言っていただけたのがすごくうれしかったんです。今回、北大路さんにそのお話をできるチャンスがあればいいなと思っています（笑）

視聴者へのメッセージ映画界には「潜水艦映画にハズレなし」という言葉があります。今回は潜水艦ではなくトラックですが、密室の中で行われる、君塚良一さんの良質なサスペンスであり、コメディーでもあるこの作品を、共演者の皆さん、スタッフの皆さんのお力を借りて、大人が楽しめるエンターテインメントにしていきたいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください！

田中幸太朗（白鳥浩志役）コメント企画書、台本を読んだときの感想連続ドラマのレギュラーキャストは久々なので、率直にすごくうれしかったです。共演者の皆さんと作り上げていく、という一体感があるのが久しぶりなので、頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです。車を題材にしているというのもワクワクしますし、キャラクターの名前を見ていただいてもわかる通り、色分けされていて、ちょっとスーパー戦隊シリーズっぽいところもあるんです。僕は『爆竜戦隊アバレンジャー』（テレビ朝日系）で仲代壬琴／アバレキラー役をやった時に、スーツカラーが白だったんですが、今回の役名も「白鳥」ということで、ちょっと親近感を抱いています。

演じる白鳥浩志はどんな人物で、どんな風に演じたいか僕が演じる白鳥は、みんなのご飯を作ったり、トラックを運転したり、と「みんなに命を預けてもらっている」という役割が強いのかな、という意識を持っています。機械だけを信じているという面もあって、それは過去に何か裏切られた経験があるのかな、とか。心の芯の部分でそういう柱みたいなものは入れておこうかなと思っています。

主演の土屋太鳳、佐藤勝利の印象や今後の撮影で楽しみにしていること土屋さんは『るろうに剣心』のイメージが強く、本当に殺陣の上手い俳優さんだと思っています。たぶん、女性の中でNo.1なんじゃないかと思うくらいなので、この作品でもそういうシーンがあったらいいなと思っちゃいますね。 佐藤さんは、僕も『timelesz project』（タイムレスプロジェクト）を最初から最後まで楽しみに見ていた1人だったので、共演が決まった時はめちゃめちゃうれしかったです（笑） 思わずお会いした時に、「タイプロ見てました！」って言っちゃいました（笑） こんなおじさんに言われてびっくりしたと思うんですけどね！（笑）劇中でもキャンプだったり、みんなでご飯を食べたりするシーンも出てきて、そういう“チーム感”みたいなものがすごく大事な作品になっていくと思うので、たくさんコミュニケーションとってやっていけたらと思っています。

視聴者へのメッセージ正統派な刑事ドラマでありつつ、その中にコミカルな部分や主人公２人の恋模様なども織り交ぜられて、見逃せない部分がたくさんあると思います。そしてその中でも、トラック“一番星”で現場に乗り込んでいくシーンは迫力もあるシーンになっていくと思いますので、僕自身も楽しみですし、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います！（文＝リアルサウンド編集部）