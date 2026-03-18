ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が、春のコンサートツアーで追加公演を行うことが17日、発表された。

ツアーの千秋楽として5月27日に神奈川県横浜市の「ぴあアリーナMM」で公演を行うことが決まっているが、ファンからのチケットの申し込みが殺到。

27日の公演は現在もファンクラブでは先行受付期間中だが、その人気に応えるために前日の同26日に同じ会場で「Juice＝Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！」を開催することが急きょ決定した。

高い歌唱力を武器にしたパフォーマンスで人気を集めるJuice＝Juiceは、昨年10月8日にリリースした楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」（略して「盛れミ」）が大バズり中。

インパクトの強い情熱的なラテン調のダンスナンバーで、「隙あらばアモーレを踊りたくなる」を略した「隙アモ」という言葉遊びでファンを中心に人気が爆発。

ファンが思いきり「コール」をできる曲でもあり、コンサートでも大いに「盛り」上がるキラーチューンとなっている。

これまでに数多くのアイドルらがTikTokなどに「踊ってみた」動画を投稿。SNS関連動画の再生回数は約4億回再生を数え、新たなファンは「盛れミ新規」とも呼ばれる。

1万人規模のアリーナでの2日間のコンサート。リーダーの段原瑠々（24）は自身のブログを更新し「とってもうれしいお知らせです！！ぴあアリーナMM、2days！！！とんでもないことになりました」と驚きとともに書き込んだ。

「なんかもうずっと、よく分からないくらいに、うれしい出来事が続いて、言葉もまとまらないけど、ありがたいです…本当に」と感謝の思いを記し、「Juice＝Juice Familyのみなさんと、私たちを支えてくださっている全てのみなさんに感謝の気持ちを込めて、パフォーマンスでお返しできるように、最高の状態で、最高のJuice＝Juiceで挑みたいと思います！」と気合いとともに約束した。