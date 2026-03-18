守田スポルティングがCL史上5度目のミラクル突破!! 第1戦0-3黒星も“ダークホース”ボデ・グリムト破って逆転8強入り
[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 スポルティング 5-0 ボデ・グリムト]
スポルティング(ポルトガル)は17日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦でボデ・グリムト(ノルウェー)を5-0で破り、第1戦で喫した0-3のスコアをひっくり返す2戦合計5-3で大逆転での8強入りを果たした。欧州サッカー連盟(UEFA)によると、敵地の第1戦を0-3で落としたチームが第2戦で逆転するのは2003-04年のデポルティーボ(vsミラン)、16-17年のバルセロナ(vsパリSG)、17-18年のローマ(vsバルセロナ)、18-19年のリバプール(vsバルセロナ)に続いて5度目だという。
まずは1点を返したいスポルティングは前半3分、DFマキシミリアノ・アラウホが左サイドを突破して上げたクロスをMFフランシスコ・トリンコンがゴール前で合わせたが枠の上。同4分にはトリンコンが浮き球に反応してループシュートを放ったが、枠の右に外れた。
なおもスポルティングは前半11分、FWルイス・スアレスが最終ラインからの浮き球で抜け出してGKと1対1になったが、強烈なシュートはGKニキータ・ハイキンに防がれた。同13分にはアラウホがクロスを頭で折り返したところへスアレスが飛び込んだが合わせきれなかった。
ピンチが続くボデ・グリムトは前半16分、FWオーレ・ディードリック・ブルムベルグが自陣のルーズボールを奪いきってカウンターを発動。FWイェンス・ペッタ-・ハウゲがボールを受けて2対1のチャンスになると、パスを受けたFWカスパー・ハイがペナルティエリア右から狙いすましたシュートを放ったが枠には持っていけなかった。
するとスポルティングは前半34分、MFフランシスコ・トリンコンが蹴ったCKをDFゴンサロ・イナシオが頭でゴールに流し込んで待望の1点目。同43分にはボデ・グリムトの右CKからDFオーディン・ビョルタフトがヘディングシュートを放つもクロスバーに2回連続で当たり、2戦合計3-1でボデ・グリムトがリードした状況で前半終了となった。
追いかけるスポルティングは後半3分、守田のクロスにスアレスが触れたボールがファーサイドへ流れるとMFジョニー・カタモが押し込みにいったが枠の右に外れた。その後はボデ・グリムトのチャンスもあったが、GKルイ・シウバのセーブなどで2点差を維持しながらゴールを狙っていった。
そうして迎えた後半16分、カタモのスルーパスでスポルティングに決定機。スアレスがペナルティエリア右へ抜け出してゴール前へ折り返すと、ファーサイドでフリーのMFペドロ・ゴンサルベスがゴールに流し込んで2戦合計2-3となった。
守田は後半23分に交代で退いた。この日は低い位置に下がってボールを受ける場面のほか、ボランチとして出場しつつも攻撃時にはゴール前に顔を出すなど縦横無尽にプレーしていた。
さらにスポルティングは後半30分、DFイバン・フレスネダのクロスが相手DFフレドリク・アンドレ・ビェルカンの右手にヒット。当初はプレーが続いたもののVARが介入した結果、スポルティングにPKが与えられた。同33分、スアレスがこのPKを決めてついに2戦合計3-3。ボデ・グリムトのリードが消えて振り出しに戻った。
勢いづくスポルティングはスアレス、トリンコンと立て続けに強烈なシュートを放って逆転を狙うがGKの好セーブに遭った。同38分にはDFヌーノ・サントスがペナルティエリア手前からCKのこぼれ球を左足ダイレクトでゴールを狙ったが、右ポストに嫌われた。以降はスコアが動かず、第2戦の90分を終えて2戦合計タイスコアで延長に進むことになった。
ただ、延長に入ってもスポルティングの勢いは止まらなかった。延長前半2分、MFダニエル・ブラガンサがペナルティエリア左からマイナスへグラウンダークロスを送るとトリンコンを経由してアラウホが左足一閃。これがゴール左に吸い込まれて逆転に成功した。
スポルティングは後半アディショナルタイムに欧州CLデビュー戦のFWラファエル・ネルがダメ押し弾。そのままスポルティングがリードを保ってタイムアップを迎え、クラブ初の準々決勝進出を果たした。
敗れたボデ・グリムトは今大会がCL初出場。リーグフェーズ残り2節からマンチェスター・シティとアトレティコ・マドリーに連勝を収めて決勝トーナメントプレーオフに進むと、前回準優勝のインテルに第1戦と第2戦の両方で勝利する快進撃を見せた。スポルティングとの決勝T1回戦も第1戦を制して大会5連勝を飾ったが、準々決勝に進むことはできなかった。
スポルティング(ポルトガル)は17日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦でボデ・グリムト(ノルウェー)を5-0で破り、第1戦で喫した0-3のスコアをひっくり返す2戦合計5-3で大逆転での8強入りを果たした。欧州サッカー連盟(UEFA)によると、敵地の第1戦を0-3で落としたチームが第2戦で逆転するのは2003-04年のデポルティーボ(vsミラン)、16-17年のバルセロナ(vsパリSG)、17-18年のローマ(vsバルセロナ)、18-19年のリバプール(vsバルセロナ)に続いて5度目だという。
なおもスポルティングは前半11分、FWルイス・スアレスが最終ラインからの浮き球で抜け出してGKと1対1になったが、強烈なシュートはGKニキータ・ハイキンに防がれた。同13分にはアラウホがクロスを頭で折り返したところへスアレスが飛び込んだが合わせきれなかった。
ピンチが続くボデ・グリムトは前半16分、FWオーレ・ディードリック・ブルムベルグが自陣のルーズボールを奪いきってカウンターを発動。FWイェンス・ペッタ-・ハウゲがボールを受けて2対1のチャンスになると、パスを受けたFWカスパー・ハイがペナルティエリア右から狙いすましたシュートを放ったが枠には持っていけなかった。
するとスポルティングは前半34分、MFフランシスコ・トリンコンが蹴ったCKをDFゴンサロ・イナシオが頭でゴールに流し込んで待望の1点目。同43分にはボデ・グリムトの右CKからDFオーディン・ビョルタフトがヘディングシュートを放つもクロスバーに2回連続で当たり、2戦合計3-1でボデ・グリムトがリードした状況で前半終了となった。
追いかけるスポルティングは後半3分、守田のクロスにスアレスが触れたボールがファーサイドへ流れるとMFジョニー・カタモが押し込みにいったが枠の右に外れた。その後はボデ・グリムトのチャンスもあったが、GKルイ・シウバのセーブなどで2点差を維持しながらゴールを狙っていった。
そうして迎えた後半16分、カタモのスルーパスでスポルティングに決定機。スアレスがペナルティエリア右へ抜け出してゴール前へ折り返すと、ファーサイドでフリーのMFペドロ・ゴンサルベスがゴールに流し込んで2戦合計2-3となった。
守田は後半23分に交代で退いた。この日は低い位置に下がってボールを受ける場面のほか、ボランチとして出場しつつも攻撃時にはゴール前に顔を出すなど縦横無尽にプレーしていた。
さらにスポルティングは後半30分、DFイバン・フレスネダのクロスが相手DFフレドリク・アンドレ・ビェルカンの右手にヒット。当初はプレーが続いたもののVARが介入した結果、スポルティングにPKが与えられた。同33分、スアレスがこのPKを決めてついに2戦合計3-3。ボデ・グリムトのリードが消えて振り出しに戻った。
勢いづくスポルティングはスアレス、トリンコンと立て続けに強烈なシュートを放って逆転を狙うがGKの好セーブに遭った。同38分にはDFヌーノ・サントスがペナルティエリア手前からCKのこぼれ球を左足ダイレクトでゴールを狙ったが、右ポストに嫌われた。以降はスコアが動かず、第2戦の90分を終えて2戦合計タイスコアで延長に進むことになった。
ただ、延長に入ってもスポルティングの勢いは止まらなかった。延長前半2分、MFダニエル・ブラガンサがペナルティエリア左からマイナスへグラウンダークロスを送るとトリンコンを経由してアラウホが左足一閃。これがゴール左に吸い込まれて逆転に成功した。
スポルティングは後半アディショナルタイムに欧州CLデビュー戦のFWラファエル・ネルがダメ押し弾。そのままスポルティングがリードを保ってタイムアップを迎え、クラブ初の準々決勝進出を果たした。
敗れたボデ・グリムトは今大会がCL初出場。リーグフェーズ残り2節からマンチェスター・シティとアトレティコ・マドリーに連勝を収めて決勝トーナメントプレーオフに進むと、前回準優勝のインテルに第1戦と第2戦の両方で勝利する快進撃を見せた。スポルティングとの決勝T1回戦も第1戦を制して大会5連勝を飾ったが、準々決勝に進むことはできなかった。