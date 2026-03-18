守田スポルティングがCL史上5度目のミラクル突破!! 第1戦0-3黒星も“ダークホース”ボデ・グリムト破って逆転8強入り

守田スポルティングがCL史上5度目のミラクル突破!! 第1戦0-3黒星も“ダークホース”ボデ・グリムト破って逆転8強入り