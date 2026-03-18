【王将戦7番勝負を読む 谷川浩司十七世名人EYE】第5局は藤井聡太王将が永瀬拓矢九段との終盤の競り合いを制した。藤井が2勝3敗とした第5局を、王将4期の谷川浩司十七世名人（63）が解説し、第6局を展望した。

第5局は後手の藤井が8手目に△6二銀とし、永瀬が目指した角換わりを避け、前例の少ない力戦へ持ち込んだ。永瀬の37手目▲9六歩も、常識を覆す剛腕の攻めだった。「指し手は88手でしたが、見どころの多い将棋でした」と熱戦を称えた。

2日目の終盤、棋士らが集う控室を沸かせた藤井の74手目△4二飛（A図）。永瀬の竜、金、銀に迫られた自王への詰めろを受け、その竜と銀に当て返した。相手の攻め駒を呼び込んで、一番強い持ち駒で一網打尽にした。この自陣飛車は、16手前の58手目△8六歩から考えたと終局後、藤井は明かした。

「△8六歩から△4二飛はお互い一直線な手順ではある。藤井王将の力をもってすれば読めるのかもしれませんが、同時にそうではない曲線的な変化もある。膨大な読みになったはずです」

△4二飛の衝撃度は続く75手目▲7一竜の永瀬の考慮時間に表れる。藤井の残り2時間1分に対し、約半分の1時間4分からさらに28分を投じた。

「△4二飛があると分かっていれば（69手目）▲6一金の王手は指さなかったはず。そうであれば、熱戦は88手では収まらずもうふた山くらいあったでしょう。28分は苦しい、後悔の時間だったと思います」

確かに6一は両斜め後ろに利かない金にとって重いポジション。それでも打ったのは相手王を詰ますゲームの目的に沿うからだ。その確信は△4二飛で吹き飛ばされた。

4二に打つこの飛車は52手目から藤井の駒台にあり、いつでも△9九飛と王手をかけることができた。永瀬の攻めを緩和するなら、豊富なその持ち駒から合駒をしてもらうことはすぐ考えつくが藤井はそうしなかった。「早い段階で△4二飛を見極めていたからでしょう」と16手前からの読み筋を裏付けた。

藤井が1勝差へ戻した。「藤井王将は後手で勝った。カド番は変わりませんが1勝差はもう大きくない。しかも第6局は先手番です」。藤井は15日にダブルタイトル戦の棋王戦第4局に勝利し、2勝2敗のタイへ戻した。永瀬は12日に、伊藤匠叡王＝王座との2冠＝への挑戦権を争う斎藤慎太郎八段戦に敗れた。重要対局の結果は第6局にどう響くのだろうか。大一番を、迎えた。（構成・筒崎 嘉一）