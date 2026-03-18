ファイターズ２軍本拠地の北海道内移転を巡り、事実上３つの都市に候補を絞っていることが３月１６日にわかりました。



球団側は２０２６年６月までに移転先を決める予定ですが、候補に残った３つのマチからは喜びの声や今後の誘致活動への意気込みが聞かれました。



恵庭市でファイターズ２軍本拠地の誘致活動を行っている期成会の中川さんです。



候補地のひとつとして残ったことについてこう話していました。





（北本アナウンサー）「３つの候補に恵庭が残ったことは？」（恵庭市日本ハムファイターズ新ファーム施設誘致期成会 中川淳一幹事長）「３つの候補に選ばれたのは大きな一歩だなと捉えているし、とてもうれしく思っている」恵庭市では２０２５年７月、ファイターズ２軍本拠地の道内移転が表明されてから、地元の経済界の有志などが期成会を立ち上げました。市内で行われた署名活動では５万人分の署名を集め、誘致の熱がどんどん高まっていました。そしてーＱ.候補地について（前沢賢新社長）「恵庭・江別・苫小牧の３市で色々話をしている」Ｑ.事実上その３つに絞って選定を進めている認識？（前沢賢新社長）「そのはずです。私はそう報告を受けている」１６日、ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの会見で前沢新社長が明らかにしたのは、事実上の候補地絞り込みです。当初は６つの市が候補としてあがっていましたが、「恵庭市・江別市・苫小牧市、どこであってもうまくやっていけると報告を受けている」と、候補地を３都市まで絞っていることが明らかになりました。（恵庭市日本ハムファイターズ新ファーム施設誘致期成会 中川淳一幹事長）「市民や企業や団体の熱意、それから交通の良さ・アクセス。様々な部分で一定の評価が得られたのかなと思います」恵庭市民からも喜びの声がー（恵庭市民）「ぜひ恵庭に来ていただければありがたい。いつも野球を身近に感じられるし、試合があれば見に行きたい」（恵庭市民）「（３つの候補に残ったのは）嬉しかったです。やっぱりマチが活性化するし、できたらぜひ行ってみたい」新社長の発言で期待が高まっているのは恵庭市だけではありません。苫小牧市の金澤市長もー（苫小牧市 金澤俊市長）「前沢社長から３市の話があった中に苫小牧市が入っていまして、大変光栄に思っています。胆振・日高広域で誘致に取り組んでいて、大きなアピールポイントになっていると思う」市議会などでもファイターズのユニフォームを着用し、期成会と誘致を盛り上げる金澤市長。候補地として苫小牧駅前などもあがっていて、今後より一層周辺の自治体とも連携して誘致活動に力を入れていく考えです。また、候補地の中でいち早く期成会が発足されたのが江別市です。現在も意欲的な誘致活動が進められていて、市内にある飛烏山公園が候補地とされています。（江別ファイターズ誘致期成会 下畑英二事務局長）「期成会が中心となって江別市民の機運を盛り上げている。これが後藤市長を通して球団側に通じたと思う。いま現在、署名数が５万１０００を超えています。さらに精力的に進めていきたい」江別市の後藤好人市長も、「前向きに受け止めている。引き続き誘致期成会とともに一丸となって、江別市への誘致実現を目指したい」とコメントを出しました。進む２軍本拠地の移転。球団側のキーマン小林兼さんは以前、移転先についてこう話していました。（ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 小林兼開発本部副本部長）「地域の歓迎の雰囲気があるのは非常に重要かと思います。野球の関連施設ではなくて、住宅・商業・宿泊施設を考えますと、少なくても１０ヘクタール以上の場所で、できるだけ広いほうがいい。正直１０ヘクタールでは足りない。そんな広さが必要」球団側が描くのは、２軍本拠地を中心にした新たなマチづくり。構想の実現には広大な土地が必要だといいます。また、新千歳空港とエスコンとの距離も重要視していて、アクセスの良さや運営側の移動などがしやすい場所を求めています。２０２６年６月までに移転先が決まる見通しのファイターズの２軍本拠地。候補地に残った３つのマチでは今後さらに誘致活動が盛り上がっていきそうです。