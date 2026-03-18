「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンダム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

ボクシング世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１７日、羽田空港から約１カ月の米ロサンゼルス合宿に出発した。５月２日に東京ドームで開催される４団体統一世界同級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との頂上決戦に向けて「いよいよ本格的に実戦練習に入る。今できないことに取り組むより、できることをしっかり伸ばして完成度を高くできれば」と力を込めた。

打倒モンスターに向けた仕上げに入る。「自分ができることに集中すればいいパフォーマンス、勝利に結びつく。自分自身を信じ、残りの期間も仕上げていきたい」。師事するルディ・エルナンデス・トレーナーとも密に意見交換し、勝機を探ってきた。「（尚弥戦を）いろいろイメージして、スパーリングを意識したい。リングに上がってみないとわからない部分が多くあるので５月２日（本番次第）だが、ある程度は（戦況を）想定して、いろんな引き出しを出せるように準備する」とうなずいた。

決戦の舞台である東京ドームは２４年５月の尚弥ＶＳネリ戦で訪れたものの、プライベートも含めて３年前に音楽コンサートで訪れたくらいだという。「野球（観戦）でも行ったことはないです。（事前に経験する予定は？）いえ、全然（笑）」。リハなしでビッグエッグを爆発させる。