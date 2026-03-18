WBC決勝は米国とベネズエラの一戦に

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米フロリダ州マイアミで決勝戦を迎える。初優勝が懸かるベネズエラは、2大会ぶりの優勝を目指す米国に挑む。年始に米軍がベネズエラの首都カラカスを爆撃するなど、政治的な因縁がある両国。会見でも関連した質問が飛んだが、南米の強豪は目の前の野球に集中することで、国民に幸せをもたらすことを使命に掲げた。

イタリアとの準決勝を前にした16日（同17日）、ローンデポ・パークの会見場。ベネズエラのオマー・ロペス監督に向けて真っ先に飛んだ質問は、政治的状況を踏まえて米国と対戦することがモチベーションになるか問うものだった。「政治的に？ 私はその質問には答えないよ。政治的状況については何一つ答えるつもりはない。なぜなら私は野球で働いているからだ」。闘将は即座に一蹴した。

しかし、その後に続く言葉に母国への熱い想いが滲み出た。

「我々にとってはそれよりも今日勝つことのほうが大切だ。今日勝つことで、我々の国が幸せでいられるように、祝福し、初の決勝進出へ騒ぎ続けられるように。それが今夜の目標だ」

ベネズエラは今年1月、首都カラカスが米軍から爆撃を受け、ニコラス・マドゥロ大統領とその妻が拘束・拉致された。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のスペイン語版でレポーターを務めるベネズエラ人のミシェル・リエンド・シルバさんは「いまベネズエラは政治的に難しい状況下にあります。多くの人たちが、祝福できる特別な日を必要としていたんです」と国民の想いを代弁する。

野球はベネズエラで一番人気のスポーツ。14日（同15日）の日本との準々決勝に引き続き、4-2で勝利した準決勝でも球場には黄・青・赤の三色旗が無数にはためき、熱烈な声援がこだました。2023年にメジャー史上初の40本塁打70盗塁を達成し、ナ・リーグMVPに輝いたロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）も政治の話に言及することは避けつつ、母国のファンのために戦うことを誓った。

「俺たちは野球の話をするためにここにいる。俺たちの国は明日の試合（決勝）という形で報われるべきなんだ。俺たちは同じエネルギーと興奮を持って試合に臨む。この国は報われるに値するんだ」

政治的な緊張は関係なく、ただ目の前の試合に打ち込む。その結果で国民に元気を与えるつもりだ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）