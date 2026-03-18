Psycho le Cému、＜姫路シラサギROCK FES＞テーマ曲「シラサギ」をスペシャル仕様で数量限定販売
Psycho le Cému主催フェス＜姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。この開催を記念して、フェスのテーマ曲 「シラサギ」 が初CDリリースされることが決定した。
同CDは、＜姫路シラサギROCK FES 2025＞のライブ映像収録特典DVDを同梱したスペシャル仕様となるもの。＜姫路シラサギROCK FES 2026＞会場にて数量限定にて先行販売される。
■CD＋DVD『姫路シラサギROCK FES 2025』
先行販売：＜姫路シラサギROCK FES 2026＞会場にて
※数量限定先行販売
1,818円(税抜) / 2,000(税込)
▼CD収録曲
1.シラサギ
▼DVD収録内容
＜姫路シラサギROCK FES 2025＞より
1.姫路シラサギROCK FES 2025 OPENING STORY
2.君がいる世界
3.激愛メリーゴーランド
4.Murderer・Death・Kill
5.シラサギ
※数量限定商品のため予定数に達した場合は会場での販売を終了いたします。
※後日、一部店舗にて店頭販売を行う予定です。
■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞
【DAY1】
3月28日(土) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / 氣志團 / PENICILLIN / lynch. / キズ
【DAY2】
3月29日(日) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / Plastic Tree / NIGHTMARE / 0.1gの誤算 / ENVii GABRIELLA
▼チケット
一階前方席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
二階最前席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
指定席：\12,000-
※お一人様4枚まで
※学割あり
※当日\6,000-キャッシュバック全券種対応
当日券\14,000-
購入リンク：https://l-tike.com/shirasagirockfes/
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