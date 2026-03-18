巨人の大勢投手（２６）が１７日、ＷＢＣでの悔しい経験を糧に、レベルアップすることを決意した。１６日に帰国したばかり。この日は休養日の予定だったが「感覚がまだ残っていたので」とＧ球場を訪れ、ＮＰＢのボールに持ち替えて練習。今シーズンでの圧倒的な成績を目指して、再スタートを切った。

帰国したばかりの大勢が、悔しさをこらえながら口を開いた。「あのユニホームを着て、日本を背負って戦うのはすごいプレッシャーでしたし、『もう１回着たいです』というレベルではないと思った。次はどんな状況でもマウンドを任せてもらえるようにならないといけないという気持ちの方が強いです」。実績を積み重ね、ゼロから侍入りを目指す気概を示した。

１次ラウンドの韓国戦（７日・東京Ｄ）は２点リードの９回に登板し３者凡退。しかし、オーストラリア戦（８日・東京Ｄ）では９回に登板し、２本のソロを被弾。決勝トーナメントでは９回ではなく８回を任されることになっていたが、その後は出番がなかった。「ああいう場面でマウンドを任されなかったのが現実ですし、何もできなかった。自分の中でも不完全燃焼の部分もありますけど、宮崎からマイアミにかけて日本ラウンドで自分が出した結果の全て」。力を発揮できなかった「現実」を、素直に力不足と認めた。

自身にとって３年ぶり２度目のＷＢＣ。大会史上初めて４強入りを逃したが、野球人生においては再び大きな学びとなった。「野球がうまくなりたいという気持ちだったり、野球をしている姿、雰囲気は勉強になった。ジャイアンツで野球をしているだけでは体感できない空気の中で野球ができた。すごい環境でトッププレーヤーたちとやって、次はトッププレーヤーたちを倒したいと思いました」。貴重な経験を糧とし、必ず今後に生かしていく。

この日は休養日に充てられていたがＧ球場に姿を現し、キャッチボールやランニングで約５時間も体を動かした。「自分の実力が通用しなかったのを肌で感じた。普通の考えでいても今まで通りだなと思ったので、たくさん練習しました」。全ての面でレベルアップし、今度は胸を張って日の丸のユニホームを着る。（臼井 恭香）

◇２６年ＷＢＣの大勢 巨人から唯一選出され、守護神として計２試合に登板し被安打２で２失点。７日の１次ラウンド・韓国戦では中堅手・周東の好守もあり打者３人で０封と好投。８日のオーストラリア戦は３点リードの９回から登場し、２本のソロを被弾しながらリードを守り切った。これで３大大会の日本人では単独最多となる４セーブ目。以降の試合は出番がなかった。