◆オープン戦 ソフトバンク５―１中日（１７日、みずほペイペイドーム）

日本一軍団のソフトバンクがついに本番モードに突入した。

中日の先発・大野にゼロ行進が続いていたが、１点を追う６回の攻撃前、ベンチ前でオープン戦では異例となる円陣を組んだ。中心に陣取った長谷川勇也打撃コーチ兼スキルコーチが試合前に話していたプランを再確認。「相手バッテリーの感じと、打者の対応を見て」と再度攻略の糸口を共有した。

これにナインが発奮したのか、７回に正木が逆転３ランを放つと、８回には１軍で本塁打を放ったことのないイヒネが１号２ラン。５得点で一気に試合をひっくり返して、オープン戦４試合ぶりの勝利をつかんだ。

ＷＢＣ日本代表組（近藤、周東、牧原大、松本裕）は１９日に合流予定。開幕１軍争いも佳境に入り、緊張感も高まりつつある。試合後、小久保監督は「今日から打撃ミーティングが入ったので、一応本番を想定して。セ・リーグのピッチャーですけど」と試合前から準備を重ねていたことを説明。長谷川コーチも「シーズンになったらできるだろうじゃ遅いと思うので。シーズン同様に戦って、勝利への執念をもう一度高めていかないと。開幕カードから日本ハム。この１週間、どれだけ勝利に対する欲というか、執念を高めた状態で入っていかないといけないと思う」と、引き締まった表情で話した。この日のゲームを終えて、２７日の開幕・日本ハム戦（みずほペイペイ）までオープン戦は残り４試合。目の色を変えたホークスはひと味違う。