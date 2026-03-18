「オープン戦、日本ハム５−５ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）

ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手（２８）が１７日、ＤｅＮＡとのオープン戦（エスコン）前の練習からチームに合流した。練習前の円陣では拍手で迎えられ、「ホッとするというか、すごくいい気持ちで練習することができた」と頰を緩めた。

ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で決勝３ランを被弾。１６日に帰国し、当初１８日の予定を前倒しで合流した。疲労を認めつつ「それ以上にやりたいことが多い。野球をしたい。やっぱり野球の悔しさは、野球でしか晴らせない」と前を向いた。ＳＮＳで誹謗（ひぼう）中傷を浴びたことにも「こういう結果になった以上、誰かしらこういう立場になっていた。それが僕で良かったかな」と気丈に語った。

新庄監督からは準々決勝直後に連絡があり、この日も球場で話し合った。指揮官は「５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃない」と、内定していた２７日のソフトバンクとの開幕戦（ペイペイ）先発は変更しないと明言。「ああいう経験もしてさらに強くなるタイプなので」と、全幅の信頼を口にした。

そんな新庄監督の思いに「やっぱり見てくれているのはすごくうれしい」と感謝したエース。「ケガなく開幕を迎えるということが一番。しっかり自分の時間を取って、チームに迷惑かけないようにできたら」とシーズンを見据えた。