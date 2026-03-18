「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）

横綱豊昇龍は小結若元春を一気の攻めで寄り倒し、勝ち越しを決めた。悲願の昇進後初優勝へ１差で追う。関脇霧島は隆の勝を引き落とし、豪ノ山は朝紅龍をはたき込んで、それぞれ賜杯争いトップの１敗を守った。大関安青錦は平戸海に上手投げを決め、今場所初の連勝で５勝５敗と星を五分に戻した。琴桜は大栄翔をはたき込み６勝目。１敗の２人を、２敗で豊昇龍、琴勝峰が追う。

支度部屋の表情が明るい。豊昇龍が「気付いたら土俵際だった」と語る快勝劇だった。張り差しで右をのぞかせ、若元春の脇をすくいながら一気に前進。そのまま寄り倒した。「出足は悪くない」とうなずいた。

場所入り前は「いろいろ考えました。何かやってくる相手だから」と悩んだが、準備運動中に「相手じゃない。自分の相撲を取る」と決意。攻めまくる持ち味を見せた。

新横綱だった昨年春場所は負けが込み途中休場。場所前に「何が起きても絶対に休場しない」と宣言した直後だっただけに、不振が際立った。

師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「１年たって、やっと落ち着いてきた感じ」と評する。昇進から７場所目。優勝決定戦で２度敗れたが「誰にでもできる経験ではないから。自分で考えているでしょう」と前向きに捉える。昇進後初優勝が遠い豊昇龍を、焦らすことなく覚醒を待っている。

初めて番付にしこ名が載ったのも８年前の春場所だった。当時も４つの本宮を構える住吉大社に宿舎があり「初日の前日に、住吉大社をまわってお参りしましたね」と語る思い出の場所だ。

賜杯争いを「全く気にしていない。稽古を信じてやるだけ。ありがとうございました」と自ら取材を切り上げた。食い下がる報道陣に「休ませてください。インタビューは苦手」と笑顔で語った豊昇龍。千秋楽パーティーも住吉大社で開催予定。悲願成就を手土産にしたい。