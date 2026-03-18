お兄ちゃんは人気アイドル！妹のＫＯＫＯＲＯが高校卒業を報告した。

１７日に自身のインスタグラムを更新し「無事に高校卒業しましたーーーーーーー」とうれしそう。ガールズグループ「ＵＮ１ＣＯＮ」に所属するＫＯＫＯＲＯは「今の活動に集中するために高校を転校して、たくさん悩んで考える時間が多かった時、転校前の先生方が優しく背中を押してくれたおかげで決心がつき、環境を変える一歩を踏み出せました」と、転校していたことを明かした。

「卒業した学校の先生方も、無事に卒業できるように最後まで本当に親身になって支えてくれて感謝でいっぱいです。周りの大好きなお友達にも出会えて幸せだし、何よりいつも一緒に悩んで考えて、支えてくれた家族にもありがとうの気持ちでいっぱいだよ。だいすき」と周囲の支えに感謝。「これからももっとパワーアップして、たくさんの方とスマイル時間を一緒に作っていけるように、みんなの事も応援するし、こころ自身ももっと頑張ります。これからもよろしくお願いします」とメッセージを寄せた。

ＫＯＫＯＲＯの実兄は、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの松田元太。ＫＯＫＯＲＯは昨年１月放送のＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」の人気企画「透明カラオケボックス」に参加し、松田の妹であると告白。ＹＯＡＳＯＢＩの「夜に駆ける」を熱唱し、ネット上では「妹歌上手すぎるわ」「お兄ちゃんとそっくり」「鼻から上が似てる」と話題を集めた。

兄の松田は、女性ファッション誌「ＶｉＶｉ」による人気企画「ＶｉＶｉ 国宝級イケメンランキング ２０２５下半期」のＮＯＷ部門で昨年、自身初の１位を獲得した。