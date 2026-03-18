◆オープン戦 巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）

先発した巨人・戸郷翔征投手（２５）は５回を５安打２失点ながら課題を口にし、阿部監督も「物足りない」と話した。開幕ローテ入りを確実にすることはできなかった。

戸郷は真摯（しんし）に結果を受け止めながら、ベンチに戻ると捕手の大城と課題点をすりあわせた。最後のイニングとなった５回は２者連続見逃し三振。その後サンタナに左翼線への二塁打を浴びたが、古賀を中飛に抑えて締めた。５回７３球５安打２失点で試合は作ったが「直球の精度、得点圏でのフォークの精度や使い方が良くなかった。僕的にもずっと気にしてるところなので、同じことをしてると思ってますし、しっかりしないと」と開幕へ向け課題を挙げた。

初回１死からサンタナに左中間ソロを浴びるなど、３者凡退に抑えたのは３回だけ。得意のフォークが見切られる場面も多く「あまり自分の出したいことは出せなかった」と反省した。阿部監督も「彼の持っている力からしたら物足りない。もっと状態を上げてほしい」と注文。開幕ローテ入りについては「明日以降に判断しようかなと思います」と当確ランプはともせなかった。（水上 智恵）