◇オープン戦 阪神2―4ロッテ（2026年3月17日 ZOZOマリン）

阪神・森下は、疲れの色を見せなかった。むしろ、その表情からは主力としての自覚がにじんでいた。17日のロッテ戦に「3番・DH」で佐藤輝、坂本とともにスタメン出場し、1打数無安打。準々決勝・ベネズエラ戦で一時勝ち越しとなる3ランを決めた男は、淡々と言い放った。

「WBCが終わったらもうシーズンなので、タイガースのユニホームを着てなるべく多く（出たい）。自分がいない間にもライトとか外野を守っている選手がいる中で、しっかり結果を残さないと」

野球ファンを熱狂させた2日前の劇打は、もう過去のこと――。視界の先には、レギュラーシーズンしか見ていない。押しも押されもせぬ主力として、確固たる存在感を示した上で、開幕戦に向かう構え。だから、そこで対峙（たいじ）する巨人の開幕投手・竹丸については「初対戦ですけど、（左は）あまり苦にしていないので、自分のコンディションを整えたい」と多くを語らなかった。

ドジャース・大谷との交流から得たものがあった。「口で多く語るというよりかは野球で、すごく背中で見せてくれた。自分も、ああいう背中で見せられるような選手になっていきたい。目標でもあります」。そのために再発進を切った。

「世界一を獲りたいという思いは常に持っている」

28年ロサンゼルス五輪でWBCの雪辱を果たすためにも、まずはチームで存在感を示す。「あそこ（WBCの舞台）で戦えたという自信が一番ある。戦力として引っ張っていかないといけない。チームが勝てるように動きたい」。実力と自信を兼ね備えた背番号1が、猛虎の顔になる。 （松本 航亮）