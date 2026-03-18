「オープン戦、西武０−０楽天」（１７日、ベルーナドーム）

圧巻の投球だった。楽天・前田健太投手が６回１安打無失点。今季最速の１５２キロは昨季記録した２１年のトミー・ジョン手術以降の最速タイ。チェンジアップを決め球に６奪三振、無四球。開口一番「最高でした」と笑顔を見せた。

四回までパーフェクト。五回、先頭打者に安打を浴び唯一の走者を許したが、次打者を併殺に打ち取った。７日のＤｅＮＡ戦（静岡）では３回１／３を７３球要したが、この日は６回７１球と課題も修正。「イニング重ねる感覚っていうのもしっかりできたので、準備としてやるべきことは全てできた」と納得の表情だ。

気温１２度。体感温度はさらに寒く、ファンの多くは防寒着を着用する。その中で半袖アンダーシャツで投げ抜き「あんまり寒くなかった」。「（気温が）２桁あれば別に。デトロイトとミネソタだったら普通に開幕マイナスとかあるんで」と笑い飛ばした。

三木監督は「マウンドで前田健太の世界観があるのが素晴らしい」と絶賛。ローテ入りには「入ってもらいたいですよね」、登板日も「そうやな、どうかな」とはぐらかしたが、ちょうど２週間後がホーム開幕戦。登板の可能性も浮上する。

米球界ではやらないイニング間のキャッチボールも行った。「寒いんで体も固まりますしね」と寒さ対策もキッチリ。「これから仙台でプレーするので寒い環境で投げておくことは大事かなと思います」。１１年ぶりの日本球界復帰へ、予行演習は完了した。