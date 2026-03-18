◇オープン戦 阪神2―4ロッテ（2026年3月17日 ZOZOマリン）

佐藤輝、森下とともにロッテ戦に「8番・捕手」で先発出場した坂本は、世界での経験を糧に“大谷流”を追求することを誓った。

「（大谷は）すごく本当に野球を楽しんでいると感じた。ただ、力があって、技術があってこそ楽しめるというふうに僕は捉えた。まずは個々の力を付けて野球を楽しむところまで持っていかないといけない」

WBCでのドジャース・大谷との交流が刺激になった。加えて他国との対戦を通じ、世界トップレベルの力も痛感させられた。「同じ野球ですけど、違う競技をやっているかのようなパワー、スピードを感じた。その部分をチームに還元したり伝えていく。タイガースにも共有しながら、野球界として大きくなっていかないといけない」。その経験を球団、リーグ、ひいては日本球界全体に還元していく構えも示した。

この日は先発・才木と今春初のバッテリーを組み、5回2安打1失点の投球を支えた。エース格の右腕に対し「いい球を投げていたので大丈夫と思う」。自らも心身両面を切り替え、開幕へ向けて歩みを進めた。

「去年優勝していることは忘れて、もう一度、セ・リーグで1番というところにチャレンジする挑戦者の気持ちで開幕の舞台に立てるように頑張る」。世界で得た知見を、セ界制覇につなげる。 （長谷川 柚香）