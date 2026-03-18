◇オープン戦 阪神2―4ロッテ（2026年3月17日 ZOZOマリン）

坂本と今春実戦で初バッテリーを組んだ阪神の先発・才木は、5回2安打1失点と順調な仕上がり具合をアピールした。シーズンでバッテリーを組む正妻とのコンビで、改良フォークに手応えをつかんだ。

「フォークもいい感じに決まってますし、少し抜ける場面もありましたけど、そんなに割合は多くないと思うので、いい感じだったと思います」

如実に物語ったのは主砲・ポランコとの対戦だ。2回先頭では直球を右翼席に運ばれたが、4回2死の第2ラウンドでは直球とスライダーで追い込み、外角低めへの131キロのフォークで空振り三振に料理。意図通りに、鋭く落とした。

侍ジャパンから合流した正捕手との久々のコンビ。「（坂本の）目が真っ赤だったので“大変だな”と思いながら…ボール見えるんかな？と思って投げていた」と冗談交じりに振り返ったものの、あうんの呼吸で試合をつくった。「しっかり体調管理、そのへんだけしっかりやればいい」。31日のホーム開幕DeNA戦（京セラ）に向け、着実に歩みを進めた。