「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神の先発・才木浩人投手（２７）は５回２安打１失点。今季自身の初戦となるＤｅＮＡ戦でバッテリーを組む予定の坂本とのコンビでロッテ打線を手玉に取り、順調な調整ぶりを示した。来週、２４日のファーム・オリックス戦（京セラ）では開幕前最後の登板を予定しており、万全な状態での開幕に向け、最終過程へ突入した。

女房役の帰還を喜ぶかのように敵地で豪快な投球を披露した。才木は、ＷＢＣから帰国して即スタメンマスクをかぶった坂本と久々にバッテリーを組み、好投した。

「全体的に良かったです。ボールの感じも良いし、ホームランはもったいないのと二塁打はちょっと甘く入ったくらい」

初回からエンジン全開だった。先頭の高部にこの日最速の１５４キロ直球を２球連続で投じ、追い込むと、４球目の外角低めのフォークで空振り三振。１死一塁でも西川を空振り三振に斬った。「出力も出てますし、感覚も良くて」と、この時期のテーマとしていた出力の課題をクリアした。

悔やまれるのは二回だ。先頭のポランコに浮いた球を捉えられ、痛恨のソロを被弾。それでもその後は立ち直り、終わってみれば奪った三振は六つ。制球面では「最初はバラつきがあるなっていう感じはしたけど、最後の方はしっかりまとめて投げられていた」と後半に修正。丁寧に低めに集め、被安打は２本と結果を示した。直球で追い込み、フォークで打者を手玉に取っていく“才木らしい”投球にロッテ打線は打ちあぐねた。

３１日のホーム開幕初戦となるＤｅＮＡ戦（京セラ）では同バッテリーでの出場が濃厚。この日も綿密なコミュニケーションを取りながらマウンドへ上がった。「目が真っ赤っ赤だったので（笑）大変だな。ボールは見えるのかな？と思いながら投げていました」と、過酷なスケジュールの女房役の体調を案じたが、「いつも通り。臨機応変にやりたいことをやりながら」と、“予行演習”はバッチリだ。

次回登板が濃厚な２４日のファーム・オリックス戦は開幕前最終登板となる。「もう調整なので、コンディションを整えて。今日でだいぶ出力も出ていましたし、体調管理をしっかりやっていればいいかな」。調整は最終局面に入った。右腕の視界をさえぎるものは何もない。