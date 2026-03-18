「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神の藤川球児監督（４５）が１７日、２７日の巨人戦（東京ドーム）を前に、強烈なライバル心を隠さず言葉にした。阿部監督が前日１６日、開幕投手をドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）に託すと明言。相対する投手が決定したことを受け、虎の指揮官が思いを語った。

「相手が巨人というのは私自身も燃えますし、タイガースファンも燃えます」。歴史と伝統を背負う指揮官として心血を注ぐ伝統の一戦。一方で、ルーキー左腕とは初対戦になるが「相手の選手がどうこうというのは全くないです」とも言う。

「凡事徹底、姿勢、没頭」に加え「黙って、積む」とテーマにした２、３月。「とにかく自分たちのチームをつくり上げる。それはシーズン最後の日まで続くと思います」と前を向く。だからこそ「止まっているような場面はない。彼らに強くなってもらいたい」と、ＷＢＣから帰国したばかりの坂本、佐藤輝、森下をスタメンで起用した。

「ビジターを得意としていて、乗り込んでいくという気持ちは変わらない」と明かすように、昨季敵地で勝率７割と無類の強さを誇った。対巨人戦は１７勝８敗、東京ドームでも９勝４敗。加えて阪神はセ投手３冠の村上が先発する。「日本のプロ野球として３月２７日は、思い切ってぶつかっていく」と指揮官。３・２７決戦まで１０日を切った。燃える心で宿敵に挑む。