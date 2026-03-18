「川崎郷土・市民劇」の実行委員会のメンバーら＝２４日、川崎市役所

プロのミュージシャンを目指しながらも、生き方に悩む青年。うまくいかない時に聞こえてきたのがある名曲だった−。川崎の歴史や人物をテーマに市民らがつくり上げる「川崎郷土・市民劇」が５月、多摩市民館（川崎市多摩区）とエポックなかはら（同市中原区）で公演される。１０回目となる今年は「人生応援歌的演劇」と銘打ち、同市川崎区出身の歌手、故坂本九さんをテーマに据える。物語の作者で演出を手がける大西弘記さん（４７）は「プレッシャーを抱えて生きている人に『生きることは楽しい』ということを伝えられたら」と話している。

タイトルは「あるくうた─九ちゃんに逢いたくって─」。市内の保育園で働きながら、プロのミュージシャンを目指す一人の青年。将来に思い悩み、もがく時にふと聞こえてきた坂本さんの「心の瞳」に背中を押され、もう一度上を向いて歩き出すストーリーとなっている。

公募に応じた１９〜９２歳の幅広い年代の市民ら５３人が舞台に立つ。主役の一人に抜てきされたのは、普段は会社勤めで演劇経験がないという井田龍典さん（３７）。「誰もが直面する葛藤も描かれている。観客にしっかりと届けたい」と稽古に励む。

数々のヒット曲を生み出し、俳優やタレントとして多彩な功績を残した坂本さんは、１９８５年の日航ジャンボ機墜落事故で犠牲となった。上演実行委員会の城谷護委員長（８６）は「われわれにとって（坂本さんは）川崎市民の誇り」と思いを寄せる。劇ではより存在感が高まるよう、あえて坂本さん役を登場させずに合唱や演奏で「見上げてごらん夜の星を」など４曲を披露する。