堀未央奈、底なし系復讐劇ドラマ「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」主演に決定 “最恐の家政婦”演じる
【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46の堀未央奈が、4月9日深夜より読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで順次放送スタートする4月期新ドラマ 『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』にて主演を務めることが発表された。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン、SNSで話題を呼んだ包帯姿の衝撃ビジュアル
本作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックに轢かせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に“家政婦”として潜入。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込むその姿は、まさに“最恐の家政婦”。自らの人生を壊した登場人物一人ひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しを繰り広げる、エッジの効いた“底なし系”復讐劇。第1報で公開された「顔面を包帯で埋め尽くした家政婦」の正体が、本作の主演を務める堀であることが発表された。知的なメガネを掛けたその佇まいは、一見すると冷静で完璧な家政婦そのもの。しかし、その瞳の奥には、かつての幸せを奪った者たちへ相応の報いを突きつけるための、底知れぬ復讐心が静かに宿っている。
同時に解禁されたティザームービーでは、凄惨な事故の記憶と傷に苦悶し、深い絶望の淵に沈む包帯姿から一転。包帯を解き、知的なメガネを掛けた彼女は、これから始まる復讐を謳歌するかのように狂気的な高笑いを上げながら涙を流し、見る者を戦慄させる。 その豹変ぶりは、まさに“最恐の家政婦”。また、堀演じる主人公・佐藤香子を地獄へ落としたターゲット陣のキャストに関しても近日公開が予定されている。完璧な家政婦がどのようにしてターゲットの懐に入り込み、復讐していくのか。
主人公の望美は夫の良一との間に子供を授かり幸せの絶頂だったが、旅行中に事故に遭ってしまう。次に彼女が目覚めた時、お腹の子は死産しており、4年の時間が経過していることを知らされる。4年の間に良一は望美と離婚し、大企業の娘・御堂絵梨華と結婚していた。絶望しながらも現実を受け止めようとする望美だが、事故が良一と絵梨華が望美を殺すために仕組んだものだと知ってしまう。復讐に燃える望美は名前と顔を変えて良一と絵梨華の家の家政婦になり、自らの人生を壊した奴らに復讐していく。（modelpress編集部）
― 本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
出演のお話をいただいたときはとても嬉しかったです。同時に、壮絶な過去を背負いながら復讐の道を歩んでいく香子を演じることへの責任の重さも感じ、身が引き締まる思いでした。彼女の強さや痛みを丁寧に表現しながら、この作品の持つ緊張感や人間ドラマを大切に演じたいと思いました。
― 役柄を教えてください。また、役への思いをお聞かせください。
私が演じる香子は、大切なものを奪われた女性が人生を取り戻すため復讐を決意する役です。悲しみや怒りだけではなく、その奥にある孤独や葛藤など人間の複雑な感情が詰まった人物だと感じています。包帯姿のビジュアルが象徴的ですが、実際に身につけたときは自分が別人になったような感覚があり、彼女の覚悟や強さをより強く感じました。繊細な感情の揺れも丁寧に演じたいと思っています。
― 放送を楽しみにしている視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。
人間の執念が交錯するスリリングな復讐劇です。ハラハラする展開の中で、主人公がどう変わっていくのかもぜひ注目していただけたら嬉しいです。放送を楽しみにしていてください。
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◆堀未央奈「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」主演に決定
本作は、交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックに轢かせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に“家政婦”として潜入。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込むその姿は、まさに“最恐の家政婦”。自らの人生を壊した登場人物一人ひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しを繰り広げる、エッジの効いた“底なし系”復讐劇。第1報で公開された「顔面を包帯で埋め尽くした家政婦」の正体が、本作の主演を務める堀であることが発表された。知的なメガネを掛けたその佇まいは、一見すると冷静で完璧な家政婦そのもの。しかし、その瞳の奥には、かつての幸せを奪った者たちへ相応の報いを突きつけるための、底知れぬ復讐心が静かに宿っている。
◆堀未央奈主演「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」
主人公の望美は夫の良一との間に子供を授かり幸せの絶頂だったが、旅行中に事故に遭ってしまう。次に彼女が目覚めた時、お腹の子は死産しており、4年の時間が経過していることを知らされる。4年の間に良一は望美と離婚し、大企業の娘・御堂絵梨華と結婚していた。絶望しながらも現実を受け止めようとする望美だが、事故が良一と絵梨華が望美を殺すために仕組んだものだと知ってしまう。復讐に燃える望美は名前と顔を変えて良一と絵梨華の家の家政婦になり、自らの人生を壊した奴らに復讐していく。（modelpress編集部）
◆堀未央奈コメント
― 本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
出演のお話をいただいたときはとても嬉しかったです。同時に、壮絶な過去を背負いながら復讐の道を歩んでいく香子を演じることへの責任の重さも感じ、身が引き締まる思いでした。彼女の強さや痛みを丁寧に表現しながら、この作品の持つ緊張感や人間ドラマを大切に演じたいと思いました。
― 役柄を教えてください。また、役への思いをお聞かせください。
私が演じる香子は、大切なものを奪われた女性が人生を取り戻すため復讐を決意する役です。悲しみや怒りだけではなく、その奥にある孤独や葛藤など人間の複雑な感情が詰まった人物だと感じています。包帯姿のビジュアルが象徴的ですが、実際に身につけたときは自分が別人になったような感覚があり、彼女の覚悟や強さをより強く感じました。繊細な感情の揺れも丁寧に演じたいと思っています。
― 放送を楽しみにしている視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。
人間の執念が交錯するスリリングな復讐劇です。ハラハラする展開の中で、主人公がどう変わっていくのかもぜひ注目していただけたら嬉しいです。放送を楽しみにしていてください。
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