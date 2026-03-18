明日はＦＯＭＣの結果発表を前にカナダ中銀が政策委員会の結果を公表する。今回は据え置きが確実視されているが、イラン情勢とそれに伴う世界的なエネルギー価格上昇が利上げ観測を強めている。しｋし、エネルギー主導のインフレでカナダ中銀が政策判断を大きく変えることはないと見られている。なお、同国は資源大国。



年初の弱い雇用指標とイラン情勢は、インフレに対する双方向のリスクを示している。労働市場の冷え込みは労働集約型サービスのコア価格を押し下げる一方、エネルギー価格は総合インフレを押し上げる。これらの力の綱引きにより、カナダ中銀は政策金利を年内一杯は現行の２．２５％に据え置く可能性が高いと予想されている。委員はイラン情勢がもたらす経済的リスク、とりわけエネルギー価格上昇によるインフレ圧力を認識する見通し。



また、マクレム総裁と政策委員は２％目標へのコミットメントを改めて強調し、見通しの変化に応じて対応する用意があるとの姿勢を示すものと見られている。基調インフレは目標に近づいているが、なお僅かに上回っているとの認識も示唆される可能性が高い。



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MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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