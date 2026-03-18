巨人・ウィットリーが変身０封！１１日ソフト戦は１回５失点炎上「汚名晴らしたい」　阿部監督「前回より断然良い」

◆オープン戦 巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が開幕ローテ入りへまた一歩前進した。２番手で登板して３回２／３を１安打無失点。１１日のソフトバンク戦は先発し１回２安打５失点と打ち込まれたが、しっかりと修正した。先発した戸郷翔征投手（２５）は５回を５安打２失点ながら課題を口にし、阿部監督も「物足りない」。開幕ローテ入りを狙う両右腕の、明暗が分かれた。

気合でねじ伏せた。ピンチを脱したウィットリーが、雄たけびを上げた。８回２死二、三塁のピンチ。この日最速となった渾（こん）身の１５４キロで、丸山和のバットに空を切らせた。「思い切って投げるよりも、しっかりコントロールしようとして投げた球。きょうは真っすぐをしっかりゾーンに投げられたのが良かった」。ヤクルト打線を３回２／３無失点に封じ、確かな手応えを得た。

なんとしても見返したかった。１回５失点に終わった前回登板の１１日・ソフトバンク戦。首を寝違えたこともあり、体の状態は万全ではなかった。「良くなかった日の次の登板では、なんとか汚名を晴らしたいという思いがいつもある。きょうはそれができたと思う」。登板後はフォームを見直し、再現性を高める練習に着手した。

体調も改善したこの日はチェンジアップ、カットボール、カーブを交えて５Ｋ。阿部監督は「もう体調も良くなったと思いますし、前回よりは断然良かったので、もっと精度を上げてくれると思います」と期待を込めた。杉内投手チーフコーチも「あれだけ素晴らしいボールを投げる。ゾーンにさえ投げれば、なかなか打ち崩すのは難しいと思う」とその実力に目を見張った。

来日して１か月以上が経過。同じく祖国を離れてプレーする仲間の存在も力になっている。「ハーウィー、キャビー、ボブ（ダルベック）、マタ、ルシアーノ。みんな同じように日本で頑張っているから、さみしいと思ったことはないよ」。離れて暮らす妻とのテレビ電話も日課。周りの支えが、右腕の活力になっている。

先発の柱として期待されていた山崎が離脱し、先発陣の柱として、期待はますます大きくなる。「１試合１試合、戦いだと思っている。山崎はより強くなって戻ってきてくれる。しっかり準備して、やるべきことをしっかりやりたい」。新天地での居場所は、自らの力で勝ち取る。（北村 優衣）