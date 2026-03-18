夫が参加している侍ジャパンの試合を、全力応援する様子をアップした。

「＃ｗｂｃ ＃侍ｊａｐａｎ」とハッシュタグをつけ、１７日までに自身のインスタグラムを更新。「安定のマイメン観戦」と題し、東京ドームで観戦する写真を披露した。

ＷＢＣに日本代表として出場した広島・小園海斗内野手の妻でモデルの渡辺リサだ。渡辺は、背番号３のユニホームを着て、楽しそうに記念撮影した。ともに観戦した３人と一緒に撮影した後ろ姿も。デニムで美ヒップを強調した。

フォロワーは「みんな美人すぎるし細すぎる」「みんなスタイルいいしかわいい」「爆美女すぎるやばい」「リサ軍団ドーム集結の巻」「小園ギャルズ」「小園ガール強すぎる」「全員ジーンズ神」「りさちゃんが履いてるデニムはどこのでしょうか？」「スタイル良すぎるーー」「美女×４素敵です」とくぎ付けになった。

小園はＷＢＣで１次ラウンドの最終・チェコ戦（東京Ｄ）の先発出場し３打数１安打。１５日の準々決勝・ベネズエラ戦（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）では代打で準備する場面もあったが、出場はなかった。帰国した小園は１７日にマツダスタジアムで取材に応じ「試合に全然出れなくて悔しかった。でも、レベルは違うと感じていました。本当にすごかった」と率直な思いを明かした。２０２８年ロサンゼルス五輪出場を熱望し「行けるんだったら出たい。そこに焦点当てて頑張りたい」と語った。