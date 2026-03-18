不祥事調査の「第三者委」、じつは日本独特の仕組み…中居正広氏問題の報告書は２７３ページ

ハラスメントや会計不正、品質偽装。

企業でそんな不祥事が起きるたび、設置されるのが「第三者委員会」だ。なぜ企業は、自らの命運を左右する調査を第三者に託すのか。

中居氏問題 フジの経営判断指弾

２０２４年１２月、元タレントの中居正広氏と元女性アナウンサーとのトラブルが明らかになったフジテレビ。スポンサーからの信頼は失墜し、３００社以上がＣＭを差し止める事態に陥った。そんなとき同社が頼ったのが第三者委だ。３人の外部弁護士が委員に就き、２２２人の社員らに対する聞き取りやスマートフォンの解析、メールの復元を行った。

翌２５年３月に公表された調査報告書は実に２７３ページ。性被害を受けた女性の救済を怠ったなどとして、社長を辞任した港浩一氏らを「極めて思慮の浅い経営判断の誤りを犯した」と指弾した。さらに、公正さを欠く役員人事など組織風土の問題にも切り込んだ。

「非常に明確で、できるだけの調査がされた」。２日後、経済界から報告書を評価する声があがり、ＣＭ出稿を再開する動きにつながった。

山一破綻が契機

組織のうみを出し、社会からの信頼も取り戻す。そのために不祥事の詳細な調査を第三者委に委ねることは、今や危機管理の「定石」だ。きっかけは、１９９７年に経営破綻した山一証券の「社内調査委員会」。「社内」と冠するものの２人の外部弁護士も加わり、破綻原因となった簿外債務の実態を解明して世に示した。

企業統治に詳しい八田進二・青山学院大名誉教授によると、それまでは不祥事が起きても大半は社内調査のみで済ませ、結果を社外に公表することはなかったようだ。八田氏は「山一を契機に、企業が外部の協力を得て自浄能力を発揮し、結果を公表することが大事だという考え方が広まった」と語る。

ただ、経営陣の責任を曖昧にする第三者委も少なくなく、日本弁護士連合会は２０１０年にガイドラインを策定。顧問弁護士のように利害関係がある場合は委員就任を認めないなど、独立性の高い調査を求めた。最近では、兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発問題や児童生徒間のいじめ・暴力事案など、自治体や学校にも第三者委設置の動きが広がっている。

第三者委の存在が日本独特の仕組みだということは、あまり知られていない。欧米では、不祥事の調査を担うのは取締役会だとの意識が定着しており、所属する経営陣の責任追及も積極的に行うことが多いとされる。

調査には限界 格付けする組織も

第三者委の委員には、検察官や裁判官出身の弁護士が就くことが主流だ。法的な知見に基づいて事実を認定する能力が求められるためだが、「信頼感」も彼らが重宝される一因といえる。

とはいえ、捜査当局のような強制力を持たない第三者委は万能ではない。日本大アメリカンフットボール部選手の危険タックル問題で、１８年に公表された第三者委の報告書は、危険タックルは当時の監督らの指示だったと認定。だが、警視庁の捜査では明確な指示は認められず、監督らは不起訴となった。

委員への報酬や調査にかかる費用は企業側が負担しており、調査が「お手盛り」になる恐れをはらむ。このため、第三者委をさらに外側からチェックする組織もある。企業統治に詳しい弁護士らでつくる「第三者委員会報告書格付け委員会」は委員の専門性や報告書の説得力などを審査して、Ａ〜Ｄと、Ｆ（不合格）の５段階で評価し、公表している。委員長の久保利英明弁護士は「組織再生に第三者委は必要な存在だが、報告書の質にはばらつきがあり、その内容は厳しく見定める必要がある」と話す。