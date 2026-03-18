景気回復を反映した地価の安定的な上昇と、ひとまずは言えよう。

しかし、イラン情勢の緊迫化で先行きの不透明感は強い。政府も家計もリスクの点検を行うことが大切だ。

国土交通省が発表した１月１日時点の公示地価は、全国の全用途平均が前年比で２・８％上昇し、５年連続で値上がりした。上昇率は前年より０・１ポイント上がり、３５年ぶりの高さとなった。

用途別では住宅地が２・１％、商業地が４・３％、それぞれ上昇した。東京都心や大阪市中心部などで旺盛なマンション需要が続いているほか、訪日客向けのホテルや店舗の建設も引き続き堅調で、地価を押し上げた。

地方にも波及し、全調査地点の半数超で上昇した。富山県は住宅地の上昇率が前年の横ばいからプラスとなり、商業地では青森県がマイナスからプラスに転じた。

日本は、賃金や物価が安定的に上昇し、金利と地価も上がる経済成長を目指してきた。コロナ禍から脱し、地価の上昇が定着しつつあることは、その限りでは好材料と言えるだろう。

高い成長を実現するためには、国内での投資を促進することが不可欠だ。工場の進出が地価を押し上げる動きもプラスになる。

商業地の上昇率で全国１位と２位は、次世代半導体の国産化を目指すラピダスが立地する北海道千歳市の地点だ。関連産業の集積による人口増を見据え、ホテルや店舗用の需要が活発だという。

ただし今後は、経済の好循環と地価の安定的な上昇が続くのかどうか見極めが重要になる。イラン情勢が経済に与える影響が大きくなる可能性があるためだ。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化すれば、原油価格の高止まりを招く。その場合、物価高が加速し、「有事のドル買い」で円安・ドル高が進む懸念もある。

消費者心理の悪化と景気後退への警戒が強まれば、不動産市場が変調を来すことも考えられる。

これまでのところ、地価が上昇する中で、東京都心部の不動産市場には過熱感が目立つ。東京２３区では、住宅地の上昇率が１・１ポイント高い９％を記録した。都内では、中古マンションの平均価格が初めて１億円を超えている。

原油高で物価の上昇に拍車がかかれば、住宅価格や建築コストを押し上げる。一方で、ローン金利の上昇が住宅の取得意欲を減退させることもあろう。

政府は、不動産市場の変調をしっかり監視する必要がある。