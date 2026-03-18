イラン情勢の緊迫化により、原油に加えて液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格が高騰している。

日本は、暮らしを支える電力の安定供給が揺らがぬよう対策を急ぐべきだ。

イランがホルムズ海峡を事実上封鎖し、原油とＬＮＧの安定供給が危機に瀕（ひん）している。

日本にとって原油とＬＮＧでは、必要な対応策が異なる。

原油はホルムズ海峡を経由する割合が９割を超え、中東への依存度が極めて高い。ガソリンやプラスチック製品などに使われている。国内の発電に占める石油火力の割合は１割に満たない。

政府は１６日、２５４日分ある石油の備蓄のうち民間分の放出を始め、迅速に手を打った。今後も後手に回らぬ対応を進めたい。

一方、ＬＮＧは電力供給の要だ。約６割を火力発電用、約４割を都市ガス用に使っている。マイナス１６２度まで冷却して液体化するため備蓄しにくい。民間の在庫は約３週間分という。

日本はエネルギー安全保障を強化する観点から、ＬＮＧの調達先の分散を進めてきた。約４割を豪州に頼り、中東で最も多いカタールでも５％強にとどまる。

日本の電力・ガス会社は、数十年単位の長期契約を中心にＬＮＧを調達している。これにより、短期的な価格変動の影響をある程度は抑えることが可能だった。

それでも日本が価格高騰の悪影響から免れるのは難しい。

ＬＮＧの世界供給の２割を担うカタールの施設がイランの攻撃で被災し、生産を停止した。

供給悪化への懸念から、アジアにおけるＬＮＧのスポット取引価格は、衝突前と比べて一時、２倍を超える水準に上昇した。

ホルムズ海峡の封鎖が長期化すれば、ＬＮＧも欧州やアジア諸国との争奪戦になり、日本の電気料金の上昇は避けられなくなる。

電力を安定した価格で使えることは国民生活の基盤だ。暮らしを脅かす事態を招いてはならない。政府は、豪州や米国などＬＮＧ生産国に対し、積極的に増産を働きかけてもらいたい。

ＬＮＧは電力会社やガス会社ごとに調達先が異なる。事業者間での燃料在庫の情報共有や、相互融通にも万全を期すべきだ。

夏場に向け電力需要は増えていく。老朽化などで休止している石炭火力で動かせるものはないのか。早急に検討してほしい。火力発電の事故防止も徹底する必要がある。原子力発電所の再稼働を着実に進めることも大切だ。