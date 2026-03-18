東京地検特捜部が２０２４年に摘発したファンド運営会社を巡る不正支出事件で、特捜部が会社関係者と日本版「司法取引」（協議・合意制度）に合意していたことがわかった。

特捜部は取引により、背任罪などで起訴された同社代表（当時）の不正を示す物証を入手。１９日に始まる元代表の公判で有罪立証に活用するとみられる。

捜査協力の見返りに刑事処分を免除・軽減する司法取引は１８年に導入された。適用が明らかになるのは今回が７例目となる。

事件では、ファンド運営会社「ＩＤＩインフラストラクチャーズ」（ＩＤＩＩ、東京）元代表（６２）が１８〜１９年、ＩＤＩＩや取締役を務めていた海外法人から架空の業務委託費名目で、知人が経営するエネルギー関連会社に計約４２６０万円相当を支出し、ＩＤＩＩと海外法人に損害を与えたとして起訴された。

知人の会社からは、元代表が実質支配しているとみられるシンガポールの会社に調査業務の委託費として資金が流れていた。関係者によると、特捜部は２４年、一連の不正に関わったＩＤＩＩ関係者と司法取引の協議を開始。資金の流出先とされる会社への業務委託に実態がないことを示す内部資料を入手したという。

特捜部はＩＤＩＩ関係者については、証拠を提供したことなどを考慮し、刑事責任を問う必要はないと判断したとみられる。

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司法取引は、１０年に発覚した大阪地検特捜部の証拠品改ざん事件を機に始まった刑事司法制度改革の一環で導入された。これまでに適用が明らかになったのは、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告を巡る事件など東京、大阪両地検の特捜部が捜査した４例、兵庫、埼玉各県警などが摘発した融資金詐欺や入札妨害の２例にとどまっている。

裁判所は司法取引で得た証拠を慎重に評価する傾向にあり、ゴーン被告の事件で起訴された日産元代表取締役の裁判では、司法取引で事件への関与を認めた部下の証言について大部分の信用性を否定。活用が進んでいない背景には、こうした裁判所の姿勢も影響しているとみられる。

最高検は昨年、従来の経済事件や薬物犯罪に加え、特殊詐欺事件でも司法取引を積極活用するよう各地検に周知した。