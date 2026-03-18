次期駐日オーストラリア大使のアンドリュー・シーラー氏が読売新聞のインタビューに応じた。

前国家情報長官のシーラー氏は、厳しい国際情勢下で日豪の連携は安全保障、経済の両面でかつてなく強まっている、との見方を示した。また、日本への液化天然ガス（ＬＮＧ）の最大供給国として、長期的な安定供給を確約すると述べた。詳報は次の通り。

地政学的な激動

我々は今、急激な地政学的変化の時代を生きています。この流れは、実はかなり前、少なくとも２００８年の世界金融危機から始まっていました。世界は、グローバル化の時代から、分断へと向かっています。

私が懸念するのは、軍事力を行使するハードルが世界で下がってきていることです。インド太平洋では、中国による急速な軍拡が進んでいますが、中国がなぜ核戦力や通常戦力を増強しているのか、透明性が著しく欠けています。北朝鮮も、核兵器とミサイル体系の増強を進めています。

この結果、インド太平洋における抑止の問題は、ますます大きな課題となっています。だからこそ、日豪がこれまで進めてきた安全で繁栄したインド太平洋への取り組みや、「特別戦略パートナーシップ」が従来以上に重要、かつ緊急性を帯びているのです。

日豪両国は、相互補完的に双方の強みを生かし、連携を深めています。

南太平洋での連携

日豪は、南太平洋で非常に緊密に協力し、島しょ国がより強靱になるよう支援しています。東南アジアでも、多くの政府と協力し、各国の繁栄や独自の発展を支援しています。

海底ケーブルやデータセンター、ＡＩ（人工知能）、サイバーセキュリティ、重要インフラ、さらには地域の金融セクター――といった分野への支援で、日本と緊密に協力しています。

米国とも密接に連携しています。日豪米の協力により、すべての太平洋の島しょ国に海底ケーブルを整備できました。彼らの発展と経済的繁栄に、極めて重要な貢献だといえます。

中国も太平洋の島しょ国に接近していますが、我々の取り組みは、高い透明性と、相手の主権を尊重する形で行っています。地元の国々が発展目標を実現し、彼らの主権を尊重する形で支援することが重要です。

イラン情勢

現在の中東紛争も、世界の地政学的な変動、という広い構図の中でとらえる必要があります。

豪政府は、イランの核兵器計画および弾道ミサイル計画に対する米国とイスラエルの行動を支持しています。両国の軍事作戦ができるだけ早く目的を達成し、中東情勢がより安定することを期待しています。

２３年１０月７日のイスラム主義組織ハマスによる対イスラエル攻撃以降、イランの軍事力、準軍事力、そしてその代理勢力には、大きな打撃が与えられました。その結果、イランの脅威は以前より弱まっています。

しかし、今のイランによる中東全域へのミサイルやドローンによる攻撃が示すように、イランはなお、非常に深刻な脅威です。テヘランが最終的に核兵器追求を断念し、軍事作戦ができるだけ早く成功することを我々は望んでいます。

トランプ政権の判断

私は戦略専門家であって、国際法の専門家ではありません。従って、今回のイラン攻撃をめぐる法的評価について、私自身の見解を述べることは控えます。

基本的には、イランに対する行動の法的根拠を説明するのは、米国自身の役割だと考えます。ただ、戦略的な観点でいえば、イランの脅威に対処するには、従来の措置だけでは不十分だった、と考えます。

日豪条約５０周年

今年は、両国の連携を深める日豪友好協力基本条約の調印から５０周年にあたります。今後の５０年に向け、さらなる基盤を築きたい。

サイバーセキュリティや重要インフラといった分野での連携を強化し、厳しい世界で生き残っていかねばなりません。新分野も開拓し、両国の経済安全保障パートナーシップも深められると確信しています。

対日エネルギー支援

豪州はエネルギー安全保障も非常に重視しており、日本のエネルギー安全保障を支えることに力を入れています。これは長年にわたる豪州の役割です。

現在のエネルギー、とりわけＬＮＧ価格の急騰は、豪州が日本にとって信頼でき、安定したＬＮＧ供給源であるという事実を改めて際立たせたと思います。

私は駐日大使として、豪州が日本へのＬＮＧ供給で長期的な役割を果たすために全力を傾注します。日本の皆さんには「心配ご無用。日本には豪州がいます」と伝えたい。

経済安全保障

経済安全保障の分野では、より安全で信頼できるサプライチェーンの構築が不可欠です。これも、日豪協力で非常に有望な分野の一つです。日本は今、（中国から）経済的威圧を受けており、豪州も同様の経験をしてきました。我々は、日本を当然支持しています。

豪州が保有する重要鉱物やレアアース資源を、日本や志を同じくするパートナー国、たとえば米国などとともに開発することは、今後、一段と重要になります。

最先端の護衛艦

国家安全保障での協力も新たな強化がありました。豪海軍は次期汎用フリゲート艦として、日本の最先端の護衛艦「もがみ」型の採用を決めました。海軍艦艇の建造において、日本ほど優れた国はありません。日本の防衛装備の採用に大変期待しています。

私は約３０年間、日本との防衛・安保協力の推進に取り組んできましたが、これは長期的な戦略強化の代表例です。両国の防衛産業協力の拡大に向けた、第一歩だと思います。

豪州にも先進的な防衛能力がいくつもあります。日本が防衛予算を増やし、先進的な能力の迅速な強化を目指す今、日本にとっても有益だと思います。

例えば、国家安保戦略など、高市政権の安保３文書改定では、無人水中機や無人航空機に重点が置かれることでしょう。我が国には、世界をリードする能力があり、日本と協力の可能性を探りたいです。

安保タダ乗り否定

日豪が戦略協力の水準を高めることが非常に重要だと私が考える理由の一つは、「我々は安全保障で米国にタダ乗りしているわけではない」と示せるからです。

日豪が東南アジアや太平洋、そしてより広いインド太平洋で緊密に協力している姿を米国が見れば、それは明確なメッセージになります。それは、米国がインド太平洋に戦略的に関与し続ける後押しにもなります。これは日豪にとって共通の利益でもあります。

従って、日米豪印４か国の協力枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」や、日米豪３か国による戦略対話の枠組みは非常に重要です。米英豪３か国による安全保障の枠組み「ＡＵＫＵＳ」（オーカス）も重要です。

クアッドの誕生

私はクアッド誕生の当初から関わっています。その起源は０４年のインド洋大津波までさかのぼります。当時、豪州、日本、インド、そして米国が海軍の艦艇を派遣し、災害対応や復旧支援を行ったのです。これが源流となりました。。

その後、志を同じくする４つの海洋民主主義国が協力し、日本が提唱する「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」――これは安倍晋三・元首相が提唱したものですが――の実現に向けた協力へ動き出したのです。根底にある戦略的論理には説得力があり、今後も有効だと考えています。

実際、クアッドの国々は海底ケーブル計画を進め、東南アジアや南太平洋の国々の支援計画を行っています。クアッドはインド太平洋全体に公共財を提供し続けるでしょう。

津波がきっかけ

私の外交官としての最初の海外赴任は、ワシントンでした。０３年から０６年までです。当時の日本のカウンターパートは兼原信克さん（元内閣官房副長官補）、米国のカウンターパートはマイケル・グリーンさん（元国家安全保障会議＝ＮＳＣ＝アジア上級部長）でした。私たち３人はインド洋津波に対応する「コアグループ」を作りました。

さらに、我が国が０５年に豪軍を南部イラクへ派遣した際、私はこの２人と、日本の陸上自衛隊派遣について調整しました。

私は、この時が日豪の防衛パートナーシップの真の出発点だったと思います。互いの信頼関係と相互理解が築かれたからです。

その後、０７年に私がハワード首相（当時）の国家安全保障顧問を務めていた時、日豪安保共同宣言が署名されたのです。これは２２年に更新されました。

つまり、あの津波は非常に大きな役割を果たしたといえます。災害の中から明確な認識が生まれました。志を同じくする民主主義国がこの地域を大切に思い、迅速かつ大規模に動けることを示したのです。

トランプ米政権

米国はどの政権であっても、超大国としての世界的な国益を考えます。現在、トランプ政権が中東に焦点を当て、西半球に力を入れているのは確かです。

しかし、米国関係者と話すと、インド太平洋の重要性や、米国の関与の重みについて、今も強い一致点があると実感します。

私は、米国がインド太平洋について、今後も非常に高い優先順位で考えると確信しています。米国は「太平洋国家」なのです。

日本の国家情報局

情報分野での長い経験から、私は日本の政治家や政府高官らから新たな国家情報局について意見を求められることが多いです。

もともと豪州は長年、日本と緊密な情報協力を行ってきました。私が駐日大使を務める間、それを一層強化することが楽しみです。

現在の世界情勢では、政策決定や軍事作戦にあたり、情報が一層中心的な役割を果たします。高度に機能する情報機関が不可欠です。異なる組織同士で高い相互運用性と連携が必要です。かつてのように、情報機関が国内だけ、国外だけ、人的情報だけ、あるいはシグナル情報だけといった狭い「縦割り」で活動できた時代は終わりました。

我々は、「情報を共有する能力」を持たねばなりません。異なる機関の間で情報の全体像を共有し、それぞれの能力をつなぐ必要があります。自国の情報コミュニティ内だけでなく、情報パートナーである米国や我々とも情報を共有できる「能力」が求められます。

大事なことは、日本は“日本モデル”の情報機関を目指すことです。

インテリジェンスの世界は、「対応」と「対抗」の連続であり、私たちは常に相手より一歩先を行かなければなりません。そのために、良いパートナーシップが重要です。

高市政権

高市首相は就任以来、日本に新たな自信をもたらしているように見えます。彼女には決断力があり、目的意識と自信を国民に示しています。

経済というものは結局、「自信」によって成り立つものです。彼女の経済改革の成功を期待しています。同時に、日豪が経済安全保障や国家安全保障などの分野で、さらに協力を深められることを願っています。