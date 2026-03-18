俳優の鈴木亮平（４２）が１７日、都内で行われた、主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントに登場した。最終章に突入する物語を盛り上げるべく、共演の戸田恵梨香（３７）、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉（２７）とトークを繰り広げた。

妻殺しの罪を着せられた善良なパティシエの早瀬陸が自らの潔白を証明するため、悪徳刑事・儀堂にリブート＝顔を変えるサスペンス。１５日放送の第８話で戸田演じる一香の正体が、陸の妻・夏海がリブートした姿と判明したばかりだ。

役どころがベールを脱ぎ、戸田は「やっと話せる。どういう役か言えることないなって思っていたけど、自分の言葉で何か伝えられる機会をいただいて本当にうれしい」と笑顔。一方の鈴木は「ヒヤヒヤしていた。１話の宣伝から、早瀬のことを『陸が〜』と言っていて。一香は陸とか言わないからって。脇が甘い」と苦笑いを浮かべた。

ＳＮＳで考察合戦が巻き起こっており、鈴木も「友人から『こうなんでしょ？』と答えに困る質問がいっぱいきて、何度『どうかな？』って言ったか」と反響の大きさを語っていた。