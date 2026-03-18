［夜間中学で学ぶ 教室のいま］＜上＞

夜間中学校の役割が広がっている。

戦後の混乱や貧困で義務教育を修了できなかった高齢者らの学びの場が、２０１６年の教育機会確保法成立後、不登校経験者や在留外国人らの居場所ともなった。多様な生徒が集う教室のいまを報告する。

「初めてのラブレターは誤字だらけ。でも、『よう頑張ったな』と喜んでくれた顔が忘れられない」。奈良市の西畑保さん（９０）は、妻・皎子（きょうこ）さんの写真に目を細めた。

西畑さんは貧困家庭で育った。小学２年の頃、行商に樹皮を売って稼いだお金を学校でなくした。財布が見つかって名乗り出たところ、級友や教員に「お前が大金を持っているわけがない」と言われた。それ以来、学校から足が遠のいた。

１２歳で家を出て、飲食店を転々としたが、読み書きが十分にできない。注文を書き取れず、先輩からはわざと難しい漢字を使ったメモを持って買い出しに行かされた。３６歳の時に結婚した皎子さんは、そんな西畑さんを支えてくれた。

長女の出生届は窓口で代筆してもらった。「自分はこんなこともできないのか……」。悔しさが忘れられず、仕事を引退した２０００年、６４歳で奈良市の夜間中学に入学した。

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「その冬に年賀状を書く課題が出た。手本を見ながら書き上げた時はうれしかった。自分で年賀状を書くなんて初めてだったからね」と西畑さん。結婚から３５年となる０７年のクリスマスの日。何度も辞書を引いて書き上げた初めての手紙を皎子さんに渡した。

＜君のお陰で今の僕があります。君は僕を一人の人間として立ててくれて、うれしかったよ＞

西畑さんは８４歳で夜間中学を卒業した。入学から２０年。励まし続けてくれた皎子さんは、この間の１４年に亡くなった。２人の物語は２５年に公開された映画「３５年目のラブレター」のモデルになっている。

「今の人生があるのは、妻と出会い、夜間中学と出会えたから。読み書きできるようになって幸せです」

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義務教育を修了せずに学齢期（６〜１５歳）を過ぎた人は、２０年の国勢調査で推計約９０万人。このうち約８割は８５歳以上だ。２４年度の文部科学省調査では、全国の夜間中学に通う計約２０００人のうち、７０歳以上は２００人余りだった。

だが、夜間中学の教員の免許は、一般の中学校と同じ。大学などでの養成課程は子どもが中心のカリキュラム編成で、高齢者を教えることに精通しているわけではない。教員たちは手探りで授業に臨んでいる。

夜間中学の名古屋市立なごやか中学校で英語を担当する伊藤真由美教諭（５３）は、教科書の英文にルビを振り、和訳を載せた自作のプリントを配るといった工夫を凝らす。「受験用の英語ではなく、話す楽しさや聞き取れる喜びを大事にしている」という。同校で学ぶ鬼頭迪明（みちあき）さん（８５）は「授業は難しいが、理解できた時の達成感は大きい」と笑顔を見せる。

夜間中学に詳しい摂南大学の江口怜講師は「夜間中学は、義務教育未修了者が自尊心や自己肯定感を取り戻す場だ。読み書きできない高齢者はまだ多く、行政や支援団体が夜間中学に橋渡しすることも必要だ」と指摘する。

全都道府県・政令市に開設目指す

夜間中学は、２０２５年１０月現在、３２都道府県に６２校ある。昼間の中学校と同様、国語や数学などの授業が行われ、修了者は中学卒業資格を得られる。

文部科学省は２７年度末までに全都道府県と政令指定都市に少なくとも１校ずつ夜間中学を置くことを目指しており、学校数が増えている。２６年４月には栃木や福井など５県で７校、２７年４月には新潟や青森などで４校の開校が予定されている。山形や山梨などでも開設が検討されている。

◆教育機会確保法＝年齢や国籍を問わず、義務教育を十分に受けられなかった人が教育機会を得られるよう国や自治体の責務を定めた法律。不登校の児童生徒に必要な支援を行うことや、夜間中学で就学の機会を提供することを義務づけた。２０１６年成立、１７年施行。