ノルディック複合男子で五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が１７日、現役最後の試合となったＷ杯（ノルウェー・オスロ）を３８位で終え、羽田空港に帰国した。

Ｗ杯通算１９勝を挙げ、五輪は６大会連続で出場。１４年ソチ五輪から２２年北京五輪までは３大会連続でメダルを獲得したレジェンドは昨年１０月に今季限りでの引退を発表していた。ミラノ・コルティナ五輪ではメダルには届かなかったが、海外選手から称賛を受けながら、大舞台に別れを告げた。

ラストレースとなった今大会は、家族や大勢の関係者に見守られながら思い切り滑った。「一瞬一瞬がすごく素晴らしい瞬間で、たくさんの愛と敬意を感じた最後の日になった」と感無量。「本当に幸せな競技人生だった」と振り返った。

今後については未定だが、指導者になる道は「全くない」と完全否定。「まずは家族との時間をたくさん持つところに意識を置いて、ゆっくり考えたい。２０年間走り続けてきたので、少し立ち止まる時間もあっても良いのかなと思っている」と笑顔だった。