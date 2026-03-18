巨人の育成３年目・平山功太内野手（２２）がまた打った。ヤクルト戦に「１番・中堅」で先発し、２点を追う５回の第３打席で左翼席に２試合連続となるソロをたたき込んだ。育成選手がオープン戦で２本塁打は球団史上初めて。１５日の日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）ではチーム１号を含めて３安打の大暴れを見せたばかり。支配下昇格へ猛アピールした。

勢いが止まらない。一塁ベースを蹴ると、平山はクールに右手を握りしめた。２試合連続「１番・中堅」で先発出場。２点を追う５回１死。先発・松本健の１３１キロフォークを芯で捉えると、打球は左翼スタンドで弾んだ。「芯に当てようと思った結果がホームランになってくれてよかったです」。１点差に迫るソロは、オープン戦初出場から２戦連続本塁打となった。

育成３年目の“ダークホース”にＧ党が夢中になっている。１５日に１軍に合流し、日本ハムとのオープン戦に「１番・中堅」で即スタメン出場。２４年から２年連続最多勝の有原からオープン戦チーム１号となる左中間ソロを放つなど猛打賞の大活躍だった。「前回ちょっと自分の中でもできすぎちゃったので、逆に今日の方が緊張しちゃって」と第１、第２打席は投ゴロに倒れたが「もう腹をくくっていこう」と第３打席へ。最高の結果となり「夢のようです」と笑顔が輝いた。

２３年育成ドラフト７位で入団も、右肩痛などけがに悩み、２軍公式戦出場は２年間で計５試合だけ。昨オフは、体調管理を徹底するためにも初動負荷トレーニングに取り組んだ。同トレーニングは、日米通算４３６７安打を放ったイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）も力を入れたとされる。「初動負荷って聞いて、きつくないと思っていたら、めっちゃきつくて。体の使い方とか、走り方とか投げ方を一から学んできました」。万全な体で、ダイヤモンドを駆け回っている。

昨年の秋季キャンプから指導している大田２軍打撃コーチも太鼓判を押す。「功太は足もあって肩も強いので、外野の守備力も魅せることができる。その中で二塁打もしくは本塁打も打てる。四球で出てスチール（盗塁）もできる」とべた褒め。育成で球団史上初のオープン戦２発は、パンチ力に加えて高い身体能力の証明でもある。

１６日に２２歳の誕生日を迎えた。１５日に本塁打を放っていたこともあり、「連絡、たくさん来ました！」と幸せいっぱいだ。この日の午前中には東京Ｄに向かう前に、Ｇ球場の室内練習場で試合を想定してマシン打撃に取り組むなど、慢心は一切ない。阿部監督は「大したもの。最後の最後まで見ていたい」と今後も起用し続ける方針を明かした。開幕まであと１０日となり「１分も気が抜けないというか、自分の中で人生が変わる分岐点だなというのはある。そこでチャンスをもぎ取れるように頑張っていきたい」。飽くなき向上心も持つ２２歳が、支配下に向けてまた一歩大きく前進した。（臼井 恭香）

◆村田真一Ｐｏｉｎｔ

平山はフルカウントから低めに沈む球によくついていき、見事というしかない一発。チームのオープン戦１号から何と２試合連発。センターのライバルである松本や丸の調子が上がっていない中で唯一の２本塁打。打っているから使う。単純な話よ。あと４試合、それなりの結果を出せば開幕スタメンは十分にある。数少ないチャンスをモノにする選手がレギュラーを取るんよ。

【記録メモ】

育成の平山が５回に２試合連続となる２号ソロ。巨人の育成選手がＯＰ戦で２本塁打は球団史上初だ。２０年にＯＰ戦開幕当初は育成だったモタが２本塁打しているが、ＯＰ戦期間中に支配下登録され、１本は支配下登録後だった。