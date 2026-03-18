◆オープン戦 オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）

オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が、開幕ローテーション入りに“当確ランプ”をともした。京セラＤでの２度目の登板で、５回３安打無失点。「長いイニングを投げることだけを意識して、しっかりそれができた」と充実の表情を見せた。

メジャー経験者の中では、史上最長身の２１３センチ右腕。チームが休日だった１６日には、日本の「ビッグ」を目の当たりにした。興味があった大相撲の春場所を初観戦し「（野球選手とは）違う形の身体能力のすごさを間近で見ることができた。こんな大きな体で、こんなに動けるのかと、感銘を受けました」と来日後、最も興奮した出来事だったと告白。「四股？ 踏まなかったよ（笑）。大阪出身の力士のことを応援していたけど、彼の四股はすごかった」と笑みをこぼした。

オープン戦は、３戦３勝で計１２回を自責０と安定感抜群。ローテの一角を担うことは間違いない。「先発として期待してくれるのは、自分の中でも光栄。チームの勝利に貢献するのが自分の役割なので、一生懸命投げたい」と気合十分。「ビッグ・ジェリー」が、３年ぶり覇権奪回への救世主となる。（南部 俊太）