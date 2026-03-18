元乃木坂46の女優堀未央奈（29）が読売テレビ、中京テレビ制作の連続ドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」（4月9日深夜開始）で主演することが17日、分かった。漫画原作で、自身の顔と子供を奪った交通事故を起こした元夫とその妻の家に、普段は善意の仮面をかぶった“最恐の家政婦”として潜入。復讐（ふくしゅう）を企てる主人公を熱演する。

顔を包帯で巻いたミステリアスな写真のみが解禁されていたが、ついに正体が判明。堀は「彼女の強さや痛みを丁寧に表現しながら、作品の持つ緊張感や人間ドラマを大切に演じたいです。包帯姿のビジュアルが象徴的ですが、実際に身につけた時は自分が別人になったような感覚があり、彼女の覚悟や強さをより感じました」と話した。

作中では、狂気的な高笑いを上げながら涙を流すなど、感情変化の激しい難しい演技もこなす。堀は「人間の執念が交錯するスリリングな復讐劇です。ハラハラする展開の中で、主人公がどう変わっていくのかもぜひ注目していただけたらうれしいです」と呼びかけた。ドラマはTVerやU−NEXTでも配信される。