フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が、4月5日スタートの文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）でパーソナリティーを務め、仕事復帰することが17日、都内で行われた同社の定例社長会見で発表された。昨年1月27日にコンプライアンス（法令順守）違反で、TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を降板。以降は芸能活動を休止しており、1年2カ月ぶりの仕事復帰となる。

◆生島ヒロシの降板から復帰までの経緯◆

▼2025年1月27日 午前5時から同6時までのTBSラジオ「おはよう定食／一直線」の生放送を終えた後に、林慎太郎TBSラジオ社長とコンプライアンス担当者の事情聴取を受けて、スタッフを怒鳴りつけたこと、不適切な画像を女性スタッフも見るファイルに送ったことを認める。TBSはラジオは、同日限りでの生島の降板を決定。98年年4月6日スタートの同番組は、2月3日の放送で節目の7000回を迎える予定だったが、26年9カ月、6995回で降板となった。

▼同2月21日 生島が会長を務めていた芸能事務所「生島企画室」が社名を「FIRST AGENT（ファーストエージェント）」に変更することを発表。謹慎中の生島が退所した。

▼同6月 知人の紹介で文化放送と話し合いの場を持ち、番組をやりたい希望を伝える。

▼同7月 知人たちの集まりで「アンガーマネジメント、メンタルヘルストレーニングについて」の講演を受ける。

▼同8月 神奈川県湘南地域の情報紙「湘南える」の取材を受け、コンプライアンスについて語る。

▼同11月27日 ウェブサイト「女性セブンプラス」が、能登半島地震の被災地や、千葉県の障害者施設などでのボランティア活動の様子を報じる。

▼26年1月13日 元日に81歳で亡くなっていたTBSアナウンサー時代の先輩、久米宏さんへの追悼コメントを発表。

▼同3月17日 文化放送が4月5日スタートの「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）のパーソナリティー起用を発表。