SKE48が今日18日に36枚目シングル「サンダルだぜ」をリリースする。夏を待つ期待感を表現した爽やかな曲調で、発売前からMV再生回数は200万回に迫る。初めてセンターを務める大村杏（20）、選抜メンバーの河村優愛（20）、青海ひな乃（25）がこのほど取材に応じ、今作への思いを語った。【寺本吏輝】

−大村さんは初センターになります

大村 予想もしていなかったです。初めてMVを見てすごくうれしくて涙を流して、実感が湧きました。

−率直な心境は

大村 ずっとふわふわした感じで不安でした。でも、ひな乃さんと熊崎晴香さんが「楽しむのが一番」って言ってくださって、気持ちが解放されました。自分が一番楽しむことができたら周りもついてくると思うし、ファンの方に楽しいものを届けられると思います！

青海 すごく不安がっていたので。杏がセンターになることは誰もが納得する。曲も杏にぴったりだし、これからのSKE48が楽しみだなって思わせてくれる。引っ張っていく存在として頼りにしています。

−青海さんはグローバルユニット「Quadlips」から約2年ぶりの復帰です

青海 それこそ（移籍前は）杏は研究生、優愛は1回会ったかなくらいで、原石だった時。2年での成長を感じました。メンバーも変わって、私が研究生になったような気持ちで帰って来たところはありました（笑い）。昔は体育会系だったグループも、今は皆が一列に並んでいるようなイメージ。チームワークの形が変わった気がします。

河村 ひな乃さんはめちゃくちゃ頭が良いです。言葉が全部入ってくるし、すごい人だなと思っています。

青海 2年前の私も先輩にそう思っていたから。

−河村さんは初めてフロントメンバーに

河村 初選抜の時は最後尾で、次は中盤で。劇場公演で一切手を抜かずに頑張り続けて、SNSも頑張ったらフロントになれるかなって、口には出さないけど思っていました。努力が実ったかなと感じます。

−曲のポイントは

大村 ずばり、夏が待ち遠しい王道アイドルソングです！ 最近はクールな感じを見せる曲が多かったですが、今回は笑顔に注目してほしいです。

青海 私が移籍する前のシングルぶりで、2年ぶりくらいの明るい曲。ファンの方も待ってましたって感じなんじゃないかな。明るい曲で選抜の優愛はまだ見られていないので、そのあたりも楽しみにしていただけたらなと思います。

河村 そうなんです。笑顔が許されない撮影が多くて、アンニュイ、クールな顔が身についていたので、笑っていいんだって（笑い）。存分に笑いました。

大村 「今年の水着選んだらお誘いを待っています」という歌詞がピュアでかわいくて。写真集を出させていただいたので、私へのグラビアのイメージで歌詞を書いてもらえたのかなと勝手に思っています。私のパートではないんですけど（笑い）。

−美しい世界観のMVですが、撮影が実はハードだったと…

青海 きっと皆さんはきれいな暖かい場所で撮影したと思ったはずです。ですが、まず、12月末の極寒でございます。そして大雨。私たち、大事な時に雨が降るのが定番となっておりまして…

河村 天井に穴が開いているデザインの場所で、監督さんの指示通り動いたら雨が当たるんです。目をつぶらずに雨に耐えて、終わってから水をはらったら「そんなぬれなくていいのに！」って心配されました（笑い）。今となっては良い思い出です。

−大村さん、河村さんは1月に「二十歳のつどい」に参加、青海さんは復帰。それぞれの思いがこもったシングルになると思います

大村 MVでもSKEカラーのオレンジの光に立ち向かう16人を描いていて、新しいSKE48を見せたい気持ちが強いです。もっとファンの方を増やしたいし、大人になったということで1人の女性としてかっこいい背中を見せていきたいです。まだまだ未熟ですが、成長しながら引っ張っていきます！

河村 MV撮影の時は10代で、発売の時は20代。この短期間でも曲への感じ方、表現の仕方が変わりました。10代から20代ってすごく大きな変化だと思うので、私だけでなくSKE48ももっと変化し続けていけたらいいなと思って頑張っています。私もグループを引っ張る存在になっていきたいです！

青海 2年間空白を作ってしまったので、待たせてしまった期間を埋めて、ファンの方へ感謝を伝えるシングルにしたいです。そしてこれからのSKE48を楽しみにしていただきたいですし、イベントなどに足を運んでくださるとうれしいです。