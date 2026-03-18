レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、ブレーブスとのオープン戦に「1番・DH」で出場も4打数無安打だった。

初回の第1打席はスイングを止めようとしたバットに当たり投ゴロ。3回の第2打席は変化球にタイミングが合わず遊飛。4回2死一塁で迎えての第3打席だったが、盗塁死によりチェンジ。5回の先頭で“仕切り直し”となった第3打席は二ゴロに倒れた。7回の第4打席は左直で4打数無安打だった。

試合後、報道陣の取材に応じた吉田。WBCから戻ってきてからの初戦で入りとして難しかったところを聞かれると「いや、それは特になく、自然と入れました」と振り返り「悪いところない状態で来てます」と体調も万全だとした。

ただ、この日の打撃については「今日はあんまり良くなかった。しっかりバッティングカウントで、ゴロだったり空振りだったり。ちょっと自分のイメージとズレてます」と反省した。

また「そこは今日、また映像で振り返って、振り返る中で、そのズレがどれだけあるかっていうのを再確認していかなければいけない」と語った。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンの一員として出場。全5試合で4番に座り、打線をけん引したが準々決勝でベネズエラに敗れた。同戦では4打数無安打に終わり「残念な結果、寂しい結果になってしまった」と悔しさをにじませながらも「もっと最後までやれればな思ってたけど勝負の世界なので。まだまだやることいっぱいある」と必死に気持ちを切り替えていた。