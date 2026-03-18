ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１０７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 47053.50（+107.09 +0.23%）
ナスダック 22468.80（+94.62 +0.42%）
CME日経平均先物 54175（大証終比：+755 +1.40%）
欧州株式17日終値
英FT100 10403.60（+85.91 +0.83%）
独DAX 23730.92（+166.91 +0.71%）
仏CAC40 7974.49（+38.52 +0.49%）
米国債利回り
2年債 3.669（-0.002）
10年債 4.200（-0.016）
30年債 4.850（-0.016）
期待インフレ率 2.385（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（-0.046）
英 国 4.694（-0.076）
カナダ 3.398（-0.035）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.97（+2.47 +2.64%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5007.80（+5.60 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
74804.81（+569.32 +0.77%）
（円建・参考値）
1189万6957円（+90545 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47053.50（+107.09 +0.23%）
ナスダック 22468.80（+94.62 +0.42%）
CME日経平均先物 54175（大証終比：+755 +1.40%）
欧州株式17日終値
英FT100 10403.60（+85.91 +0.83%）
独DAX 23730.92（+166.91 +0.71%）
仏CAC40 7974.49（+38.52 +0.49%）
米国債利回り
2年債 3.669（-0.002）
10年債 4.200（-0.016）
30年債 4.850（-0.016）
期待インフレ率 2.385（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（-0.046）
英 国 4.694（-0.076）
カナダ 3.398（-0.035）
豪 州 4.939（-0.062）
日 本 2.266（0.000）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.97（+2.47 +2.64%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5007.80（+5.60 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
74804.81（+569.32 +0.77%）
（円建・参考値）
1189万6957円（+90545 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ