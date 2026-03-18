NY株式17日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均　　　47053.50（+107.09　+0.23%）
ナスダック　　　22468.80（+94.62　+0.42%）
CME日経平均先物　54175（大証終比：+755　+1.40%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10403.60（+85.91　+0.83%）
独DAX　 23730.92（+166.91　+0.71%）
仏CAC40　 7974.49（+38.52　+0.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.669（-0.002）
10年債　 　4.200（-0.016）
30年債　 　4.850（-0.016）
期待インフレ率　 　2.385（+0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.906（-0.046）
英　国　　4.694（-0.076）
カナダ　　3.398（-0.035）
豪　州　　4.939（-0.062）
日　本　　2.266（0.000）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.97（+2.47　+2.64%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5007.80（+5.60　+0.11%）

ビットコイン（ドル）
74804.81（+569.32　+0.77%）
（円建・参考値）
1189万6957円（+90545　+0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ